6'lı muhalefet Başbakan Orban'a karşı

Macaristan’da seçmenler, Başbakan Viktor Orban’a karşı 6 muhalefet partisinin iş birliği yaptığı seçimlerde oy kullanmak üzere pazar günü sandığa gidecek.

Orban, bu seçimle 12 yıldır sürdürdüğü iktidarını 4 yıl yıl daha uzatmak için çalışırken, Peter Marki-Zay’in önderliğini yaptığı 6 muhalefet partisi, Avrupa’nın en çok eleştirilen sağcı liderini koltuğundan etmek için çaba gösterecek.

Hukuk devletine saygı ve göçmen politikaları konusunda AB ilkelerine aykırı hareket etmekle suçlanan Orban’ın bu seçim yarışında nasıl bir sonuç elde edeceği Brüksel tarafından yakından izleniyor.

Avrupa Adalet Divanı’nın Macaristan aleyhine aldığı kararların ardından bu ülkenin AB fonlarından aldığı mali yardımların da askıya alınması önemli ölçüde gündemde.

Seçimi kararsız seçmenin oyları belirleyecek

Macaristan'daki son kamuoyu araştırmalarına göre, 3 Nisan'da düzenlenecek genel seçim öncesi, 2010'dan beri 3'te 2'lik çoğunlukla hükümeti oluşturan Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) ve Hristiyan Demokrat Halk Partisi (KDNP) ittifakı, ilk defa birlikte seçime girecek olan muhalefet ittifakının küçük farkla da olsa önünde görünüyor.

Yaklaşık 9,7 milyonluk nüfusa sahip Macaristan'da 8 milyon seçmen, 199 sandalyeli Macaristan Ulusal Meclisinin yeni üyelerini belirlemek üzere oy kullanacak. Muhalefet, ortak liste ve adayla seçime girecek.

Yapılan son kamuoyu araştırmalarına göre, seçmenlerin yüzde 41'i Fidesz-KDNP ittifakını, yüzde 39'u muhalefetin çatı oluşumu ''Macaristan için Birlik''i desteklerken, yüzde 16'sı ise kararsız.

Muhalefetin ortak başbakan adayı, kendisine pek şans tanınmamasına rağmen sonbaharda muhalefetin düzenlediği ön seçimlerini kazanan Peter Marki-Zay, Fidesz-KDNP ittifakının başbakan adayı da 2010'dan beri başbakanlık görevini yürüten Viktor Orban.

3 Nisan'da, muhalefet tarafından ''homofobik yasa'', hükümet tarafından ise ''çocukları koruma yasası'' olarak nitelendirilen ve birçok AB ülkesinin sert tepki gösterdiği, 18 yaşından küçükleri eş cinselliğe ve cinsiyet değişikliğine "teşvik etmeyi" yasaklayan yasal düzenleme hakkında referandum da düzenlenecek.

Rusya-Ukrayna savaşı seçim kampanyasını etkiledi mi?

Macaristan'daki siyasi gözlemcilere göre, Fidesz'in seçim kampanyası Rusya-Ukrayna savaşından oldukça etkilendi.

Fidesz'in savaşı başlatan Putin'le 2010'dan beri müttefik olması ve enerji tedariki konusunda Macaristan'ın Rusya'ya daha fazla bağımlı hale getirilmesi yüzünden Orban, özellikle işgal konusunda fazla açıklama yapmaktan kaçındı.

Kaynak: Euronews