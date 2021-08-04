79 yaşındaki kadın uyuşturucu çetesi liderliğinden tutuklandı

Portekiz'de 79 yaşında İspanyol bir kadın, uyuşturucu çetesine liderlik ettiği şüphesiyle gözaltına alındı.

İspanyol yetkililer tarafından yapılan açıklamada, kadının Dominik Cumhuriyeti'nden Portekiz'e kokain kaçıran bir çetenin başında olduğu belirtildi.

Kadın beraberindeki 26 ve 60 yaşlarındaki iki kişiyle birlikte Portekiz'in kuzeyindeki Vila Real kentinde yakalandığı bildirildi. İspanyol ve Portekizli polisler uyuşturucu çetesine yönelik ortak operasyon düzenledi.

İspanyol Sivil Muhafızları, çetenin Portekiz limanı üzerinden İber Yarımadası'na kokain kaçırdığını ve bunu yaparken Dominik Cumhuriyeti'nden mercan ithal eden yasal bir şirketi kullandığını açıkladı.

Sivil Muhafızlar tarafından yapılan açıklamada, "79 yaşındaki kadın grubun lideri aynı zamanda da paravan şirketin hem sahibi hem de yöneticisiydi" ifadeleri kullanıldı.

Güvenlik güçleri 79 yaşındaki çete lideri dahil üç kişiyi şirkette ve evlerinde saklanan kokainleri tespit ettikten sonra gözaltına aldı.

Grubun ayrıca, özellikle Güney İspanya'da kokain satışı yapan diğer kaçakçılar için toptancılık yaptığı bildirildi.

İber Yarımadası, Avrupa'ya yapılan kokain kaçakçılığı için ana giriş kapılarından biri.

Geçtiğimiz yıl kasım ayında Latin Amerika'dan gelen ve 100 milyon euro değerinde kokain taşıyan bir denizaltı, Portekiz yakınlarındaki özerk İspanyol bölgesi Galiçya'da ele geçirilmişti.

Kaynak: Euronews