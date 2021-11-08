8 deve ve bir lama Madrid sokaklarında

Gece sirkten kaçan 8 deve ve bir lama, Madrid sokaklarına çıkınca polis alarma geçti. Uzun uğraşlar sonucu develer geri götürüldü.

İspanyol polisi, yakındaki bir sirkten kaçtıktan sonra Madrid sokaklarında sekiz deve ve bir lamanın başıboş kaldığını söyledi.

Polis büyük uğraşlar vererek develeri geri götürdü.

Hayvanların sirkten nasıl kaçtığı ise merak konusu oldu.

Develerin sahibi Quiros Circus, hayvan hakları aktivistlerinin hayvanların kaçmalarını sağladığını öne sürdü.

Kaynak: TRT Haber