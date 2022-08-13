80'i aşkın aracın üzerine gamalı haç çizildi

Berlin polisinden yapılan açıklamaya göre, Niederschöneweide semtinde kimliği belirsiz kişiler çok sayıda otomobile zarar verdi.

11 Ağustos'ta bir kişi park halinde olan kendi aracının yanı sıra başka iki otomobilin motor kaputuna gamalı haç çizildiğini polise bildirdi.

Açıklamada, dün akşama kadar park halinde olan ve aynı şekilde zarar verilen 77 otomobilin tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.

Soruşturma başlatıldı

Bazı otomobil sahiplerinin bu zararı yeni fark etmeye başladıklarından dolayı bu sayının daha fazla artabileceği aktarılan açıklamada, araçların üzerinde sadece gamalı haç çizildiği, otomobillere başka zararlar verilmediği kaydedildi.

Polis, olaya ilişkin mala zarar verme ve anayasaya aykırı örgütlerin sembollerini kullanmaktan soruşturma başlattı.

Kaynak: TRT Haber