80 milyon sterlin değerinde kokain sahile vurdu

Değeri 80 milyon sterlin civarında (yaklaşık 957 milyon TL) olan bir ton kadar kokain Doğu Sussex'te kıyıya vurdu.

Su geçirmez paketlere sarılan ve su yüzeyinde kalması için can yeleklerine bağlanan yasadışı uyuşturucu maddelerin Güney Amerika kökenli olduğu düşünülüyor.

Paketler pazartesi günü yoldan geçerler tarafından bulundu ve ikisi de Doğu Sussex'te yer alan Newhaven ve Hastings yakınlarındaki sahillerdeki uyuşturucular polise ihbar edildi. Birleşik Krallık (BK) Ulusal Suç Ajansı (NCA), yerel polisin paketleri toplayıp güvenli bir yere götürdüğünü doğruladı.

NCA'in salı günü yayımladığı fotoğraflarda, taşlı bir plajda birkaç paket görünüyor. Numunelerin kokain testi pozitif çıkarken, kapsamlı bir adli tıp incelemesi de gerçekleşecek.

Toplam ağırlığının 960 kg civarı olduğu tahmin edilen paketlerin bölünüp BK sokaklarında satılması halinde, sokak değerinin 80 milyon sterlin civarında olacağı tahmin ediliyor.

NCA şube amiri Martin Grace, "Bu, Güney Amerika menşeili olduğunu düşündüğümüz önemli sayıda A Sınıfı uyuşturucu fakat uyuşturucunun burada nasıl kıyıya vurduğuna ve nihai varış noktasının neresi olduğuna dair açık fikirli olmayı sürdürüyoruz" dedi.

Ancak açık olan şu ki, bu boyutta bir sevkiyatın yitirilmesi ilgili suç şebekeleri için önemli bir darbe anlamına gelecek.

Hem Sussex Polisi hem de Sınır Gücünün katkıda bulunduğu soruşturmamıza uluslararası ortaklarımızın dahil olması da muhtemel.

NCA görevlileri, ele geçirilen ve aralarında bağlantı kurulan uyuşturucu vakalarını inceliyor.

Kaynak: Independent Türkçe