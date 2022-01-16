80 yıl sonra bombanın yerini hatırladı
1930'larda iç savaş döneminde İtalyanlarca atılan bombayı hatırlayan yaşlı adam olayı polise anlattı. Bomba, yaşlı adam sayesinde tespit edilerek patlatıldı.
Avrupa 16.01.2022, 22:42
İspanya'nın Zaragoza kentinde 86 yaşındaki bir adam, çocukken yaşadığı kente atılan bombanın varlığını hatırlayınca olayı polise anlattı.
Polis, anlatılanlar üzerinden 80 yıl önce yaşanan olayın izini sürdü.
Yaşlı adamın çocukken yaşadığı bölgede bulunan patlamamış bombaya metal dedektörlerle yapılan tarama sonucu ulaşıldı.
1936-1939 yıllarında İspanya'yı yöneten diktatör Franco döneminde yaşanan iç savaş sırasında İtalya ordusunun attığı 50 kiloluk bomba 10 Ocak'ta imha edildi.
İspanyol polisi, bombanın imhasına ilişkin görüntüleri yayınladı.
Kaynak: TRT Haber
2
açık
Günün Anketi Tümü