86 kişinin öldüğü Nice saldırısıyla ilgili dava başlıyor

Ülkenin güneyindeki Nice kentinde 14 Temmuz 2016'da Fransa'nın en önemli milli bayramı Ulusal Gün (Bastille Günü) kutlamaları sırasında kent merkezine kamyonla giren saldırgan, aracını kalabalığın üzerine sürerek 15'i çocuk 86 kişi hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

Saldırgan Tunus uyruklu Muhammed Lahouaiej-Bouhlel, kamyonla iki kilometre ilerledikten sonra polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

Savcılar, beş yıldan müebbete kadar hapis cezasıyla yargılanan sanıkların Lahouaiej-Bouhlel'in silah temini, kamyon kiralaması ve saldırı için izleyeceği güzergahı belirlemesine yardımcı olduklarını belirtiyor.

Ancak zanlılardan hiçbiri saldırının bizzat içinde yer almakla suçlanmıyor.

Nice Kurbanları Yaşam Derneği Direktörü Jean-Claude Hubler, "Bazı insanlar, davanın ilerlememize yardımcı olacağını umuyor. Ancak bazıları o kadar öfkeli ki, onlar için bu dava önemli bir sonuç getirmeyecek. Teröristin öldüğünü biliyoruz. İkincil dereceden şüphelilerin orada olacağını ve mahkum edileceklerini biliyoruz." diye konuştu.

O geceye dair güvenlik önlemlerinin hiç iyi olmadığını aktaran Hubler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok sayıda kurbanın olduğu bu saldırının, uygun güvenlik önlemleri alınmış olsaydı asla gerçekleşmemesi gerektiğine inanıyoruz. Bir hafta önce, (Avrupa futbol kupası) tamamen güvenli ve bir sineğin bile uçamayacağı bir taraftar alanı kurmuşlardı. Ancak orada 20 tonluk bir kamyonun güvenlik çemberine girdiğini gördük çünkü beton değil plastik bariyerler yerleştirilmişti ve o akşam yeterli sayıda üniformalı polis ve çevik kuvvet polisi görevlendirilmemişti."

Fransa tarihinin en kanlı terör saldırılarından biri olarak kayıtlara geçen olaydan birkaç gün sonra DEAŞ, saldırının sorumluluğunu üstlendi.

Bununla birlikte aile içi şiddet ve adi suçlardan sabıkası bulunan saldırganın örgütle doğrudan bağlantısına dair herhangi bir kanıt sunmadı.

Savcılık, söz konusu davanın açıklığa kavuşturmayı amaçladığı noktalardan birinin de bu olacağını söyledi.

Sanıkların suçlarını kabul edip etmeyecekleri ya da suçlarını inkar edip etmeyecekleri konusunda bir açıklama yapılmadı.

Müebbet hapis cezasıyla karşı karşıya olan sanıklardan Ramzi Kevin Arefa'nın avukatı, Arefa'nın nasıl bir savunma yapacağı sorusuna yanıtsız bıraktı.

Keza diğer sanıklar ve avukatları da kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmadı.

Saldırganın yakın arkadaşı olduğu iddia edilen sanıklardan üçü, saldırgana silah ve kamyon temin etmesinde yardımcı oldukları gerekçesiyle terör örgütüne katılmakla suçlanıyor.

Bunlardan ikisi 20 yıl, Arefa ise ömür boyu hapis cezasına çarptırılma durumuyla karşı karşıya.

Diğer beş sanık ise silah kaçakçılığı yoluyla dolaylı olarak yardım etmekle suçlanıyor ve daha kısa cezalarla karşı karşıya. Bu beş kişiden biri gıyabında yargılanacak.

Dava Paris'te görülecek. Ancak 850 davacının çoğunun Nice'de ikamet etmesi nedeniyle duruşma burada da canlı yayınlanacak.

Davacıların bazıları ve kurban yakınları, duruşmayı Akropolis Kongre Merkezi'nde bulunan duruşma yayın odasından izleyecek.

Davaya ilişkin kararın Aralık ayında verilmesi bekleniyor.

Kaynak: Euronews