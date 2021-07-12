Avusturya'nın Yukarı Avusturya eyaletine bağlı Aziz Florian kasabasında direksiyon hakimiyetini kaybeden 87 yaşındaki sürücü aracıyla pazar yerine girdi. Kazada şoför dahil 13 kişi yaralandı.

Polisin basına yaptığı açıklamada, Aziz Florian Manastırı önünde kurulan pazar yerine giren aracın neden olduğu kazada, sürücü dahil 13 kişinin yaralanarak hastanelere sevk edildiği, 5'inin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Aziz Florian Belediye Başkanı Bernd Schützeneder de kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, pazar yerinin yılda bir kez kurulduğunu, yaralananların çoğunluğunu manastıra ibadet için gelen cemaatin oluşturduğunu söyledi

Schützeneder, kazaya neden olan sürücünün yaralı olduğu için sorgulanamadığını, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti.