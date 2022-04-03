90 kez Kovid-19 aşısı yaptıran kişi hakkında soruşturma başlatıldı

Almanya'da 60 yaşındaki bir kişinin aşı yaptırmak istemeyenlere aşı kartı çıkarabilmek için yaklaşık 90 kez Covid-19 aşısı uyguladığı öne sürüldü.

Almanya'nın gizlilik kuralları gereği ismi açıklanman şüphelinin Saxony eyaletinde aylar boyunca Covid-19 aşısı yaptırdığı belirtildi.

Magdeburg kentinde yaşayan Alman vatandaşı, Eilenburg aşı merkezine iki gün üst üste gitmesi üzerine yakalandı.

Polis zanlıyı gözaltına almadı ancak izinsiz kart sağlamak ve belgede sahtecilik ithamlarıyla ilgili soruşturma başlattı.

Farklı firmalara ait yaklaşık 90 Covid-19 aşısı yaptıran kişide ne tür yan etkiler görüldüğüne dair bilgi paylaşılmadı.

Alman polisi, aşı kartlarında sahteciliğe karşı birçok baskın düzenledi. Farklı ülkelerde de Covid-19 aşısı yaptırmak istemeyenler kart temin edebilmek için yetkililere rüşvet vererek belge temin etmişti.

Almanya'da kısıtlamaların birçoğu kaldırılırken, günlük 100 bin civarı yeni vaka tespit ediliyor.

Kaynak: Euronews