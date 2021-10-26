96 yaşında kaçmaya çalışmıştı

Nazi döneminde 1943-1945 yıllarında Stutthof Nazi toplama kampında sekreter olarak görev yapan ve geçtiğimiz günlerde kaçmaya çalışırken yakalanan 96 yaşındaki Irmgard Furchner'in yargılama sürecinde adli usul tartışması yaşandı.

Davalının avukatı Onur Özata, Fruchner ve temsil ettiği diğer iki müvekkilinin ileri yaşları nedeniyle mahkemede derhal ifade vermesini talep etti. Ancak avukatın talebi dava hakimi Dominik Gross tarafından reddedildi.

Karar üzerine "Bizi susturmak istiyorsunuz" ifadelerini kullanan Özata hakime "müvekkillerine ayrıntı muamelesi yaptığı" serzenişinde bulundu. Hakim Gross ise bu karmaşık davada şahitlerin dinlenmesi için net bir takvim belirlemenin mümkün olmadığını belirtti ve bu kararın davalıların dinlenmeyeceği şekline yorumlanmasını "absürt" bulduğunu dile getirdi.

Furchner, 18 ve 19 yaşlarındayken sekreter olarak yaptığı görev yaptığı Polonya'daki Stutthof Nazi toplama kampında tutulan 11 binden fazla kişinin sistematik bir şekilde öldürülmesine yardımcı olmakla suçlanıyor.

Mahkemeye tekerlekli sandalye ile getirilen Fruckner'in üzerineki kırmızı montunu, beresini ve güneş gözlüklerini çıkarmadan duruşmayı dikkatle takip ettiği ve arada sırada burnunu sildiği belirtiliyor.

Fruckner dava öncesinde kayıplara karışmış, yakalanmasının ardından tutuklanmıştı.

Stutthof Nazi toplama kampında 65 bin kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: Euronews