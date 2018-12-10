AAD'den İngiltere kararı

Avrupa Adalet Divanı, İngiltere'nin tek taraflı Brexit kararı konusunda açıklama yaptı.

AAD'den İngiltere kararı

Avrupa Adalet Divanı (AAD), İngiltere'nin Brexit konusunda Avrupa Birliği (AB) ile anlaşmayı tek taraflı olarak feshedebileceğini açıkladı. 

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2018, 11:32
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