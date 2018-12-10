AAD'den İngiltere kararı

Avrupa Adalet Divanı (AAD), İngiltere'nin Brexit konusunda Avrupa Birliği (AB) ile anlaşmayı tek taraflı olarak feshedebileceğini açıkladı.
Kaynak: www.dunyabulteni.netGüncelleme Tarihi: 10 Aralık 2018, 11:32
Avrupa Adalet Divanı, İngiltere'nin tek taraflı Brexit kararı konusunda açıklama yaptı.
Avrupa Adalet Divanı (AAD), İngiltere'nin Brexit konusunda Avrupa Birliği (AB) ile anlaşmayı tek taraflı olarak feshedebileceğini açıkladı.
Kaynak: www.dunyabulteni.netGüncelleme Tarihi: 10 Aralık 2018, 11:32