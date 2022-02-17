Belçika'nın başkenti Brüksel'de 70'ten fazla lideri buluşturan 6'ncı AB-Afrika Birliği Zirvesi'nin ilk gün oturumları başladı.

Zirveye, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Dönem Başkanı Fransa'nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ev sahipliği yapıyor.

Zirvede, Afrika ile Avrupa arasında geniş kapsamlı yeni bir ortaklık inşa edilmesi hedefleniyor.

AB'deki 27 ülke lideri ile Afrika'dan 40 kadar lider 7 ana konunun ele alınacağı yuvarlak masa toplantıları yapacak.

Toplantılar, “Sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme için finansman", "İklim değişikliği ve enerji dönüşümü, dijitalleşme ve ulaşım", "Barış, güvenlik ve yönetim", "Özel sektör desteği ve ekonomik bütünleşme", "Eğitim, kültür ve göç", "Tarım ve sürdürülebilir kalkınma", "Sağlık sistemleri ve aşı üretimi" başlıklarını içerecek.

Toplantıların başkanlığını Michel ile Afrika Birliği Dönem Başkanı ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall birlikte yapacak.

Zirvenin ikinci gün oturumlarının bitiminde de "2030 için Ortak Vizyon" içerikli bildiri kabul edilecek.

Zirveden beklentiler

Avrupa tarafı zirveyi, Afrika'da son yıllarda etkinliğini hızla artıran Çin gibi ülkelere rakip olmak için bir fırsat olarak değerlendiriyor.

Bu bağlamda, AB, Çin'in İpek Yolu girişimine alternatif olarak ortaya attığı "Küresel Geçit" programıyla Afrika ülkelerine yatırım seçeneği sunmayı ve bölgedeki nüfuzunu artırmayı istiyor.

Dolayısıyla, zirvede liderlerin ele alacağı öncelikli konuyu ekonomi oluşturuyor.

Tarafların belirleyeceği ortak hedefleri destekleyecek 150 milyar avroluk Afrika-Avrupa Yatırım Paketi'nin de zirve sonunda duyurulması öngörülüyor.

Paket kapsamında Afrika’da yeşil ve dijital dönüşüm, sürdürülebilir büyüme ve istihdam artışı öncelikli yatırımlara destek sağlanması planlanıyor.

AB-Afrika Zirvesi'nin ana başlıklarından bir tanesi de aşı olacak.

Afrika özellikle Kovid-19'a karşı aşılanmada en geri kalmış kıta konumunda bulunuyor. Salgının ancak küresel bir yaklaşımla sona erebileceğinin farkına varan Avrupa, Afrika'yla aşı paylaşımını geç de olsa artıracak.

Şimdiye kadar Afrika'ya 125 milyon doz kadar aşı gönderen AB'nin buna hız vermesi bekleniyor. AB ülkelerinin bu yıl ortasına kadar Afrika'ya 450 milyon doz aşı bağışlayacağı öngörülüyor.

Liderler ayrıca, göçün "güvenli ve düzenli" hale getirilmesi ile insan kaçakçılığıyla mücadele konularını da masaya yatıracak. Avrupa tarafı Afrika'dan kontrolsüz göçü sona erdirmek istiyor.

Güvenlik ve terörle mücadelede iş birliği ile birlikte farklı alanlardaki çeşitli kritik meseleler de liderlerce tartışılacak.

AB-Afrika Zirveleri, iki kıta arasında rotasyonla 3 yılda bir düzenleniyor. Bir önceki zirve, 29-30 Kasım 2017'de Fildişi Sahili'nde düzenlenmiş, sonraki 2020 için planlanmış ancak Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenmişti.