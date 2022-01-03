AB bayrağı Fransa'da siyasi kriz çıkardı

Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını 1 Ocak'tan itibaren 6 aylığına devralan Fransa'da, tarihi yapılara çekilen AB bayrakları ve yapılan ışıklandırma krize neden oldu. Aşırı sağcıların tepkilerinin ardından Zafer Takı'ndaki AB bayrağı indirildi.

Fransa 1 Ocak'ta Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını devraldı. Dönem başkanlığının Fransa'ya geçmesi nedeniyle Paris’in simgelerinden Zafer Takı ve Eyfel Kulesi gibi yapılar AB bayrağı renkleriyle ışıklandırıldı.

Hükümet 27 üye ülkeyi temsilen tarihi yapıları mavi renklerle ışıklandırırken, savaşta yaşamını yitirenler anısına dikilen Zafer Takı'na da AB bayrağı astı. Ancak tarihi yapılardaki bayraklar özellikle aşırı sağcıların tepkisini çekti.

AB karşıtı aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayları Marine Le Pen ve Eric Zemmour ile sağ kanadın cumhurbaşkanı adayı Valérie Pécresse Fransa'nın egemenliğini simgeleyen yapıya AB bayrağı asılmasına tepki gösterdi.

Sosyal medyada bir ileti paylaşan Marine Le Pen, Zafer Takı'nda yer alan Fransız bayrağının AB bayrağı ile değiştirilmesine 'öfkelendiğini' yazarak, "Bu provokasyon, Fransa için savaşanları rahatsız ediyor" dedi.

Diğer cumhurbaşkanı adaylarından Eric Zemmour, AB bayrağının yerleştirilmesini 'aşağılama' olarak nitelerken, muhafazakar aday Valérie Pécresse, hükümeti 'Fransız kimliğini silmeye çalışmakla' suçladı.

Muhalefetten 'zafer', yönetimden 'geri adım yok' mesajı

Ülkede siyasi arenada tartışma sürerken pazar sabahı Zafer Takı'ndaki AB bayrağı kaldırıldı. Aşırı sağcı aday Le Pen, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un baskıyla geri adım attığını belirterek, "Büyük bir zafer" dedi.

Paris yönetimi ise 'geri adım' iddialarını reddederek, bayrağın planlanan program çerçevesinde 2 gün sonra kaldırıldığını açıkladı.

Daha önce AB bayrağının bir kaç gün boyunca Zafer Takı'nda kalacağını açıklayan AB Bakanı Clément Beaune da 'geri adım yok' dedi.

Bir radyo programına konuşan Bakan Beaune, "Avrupa'yı benimsiyoruz, ancak bu Fransız kimliğimizden hiçbir şey götürmüyor" diye konuştu. Bakan Beaune ayrıca muhalif adayları, 'aşırı sağ kısır tartışmaların peşinden koşmakla' suçladı.

Kaynak: Euronews