AB'den 800 milyar avroluk Kovid-19 borçlanması

AB Komisyonu Bütçeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, salgının neden olduğu ekonomik krizi aşmak için hazırlanan "Yeni Nesil AB" adlı kurtarma paketinin fonlanma stratejisi hakkında basın toplantısı düzenledi.

Kurtarma programının finansmanı için AB Komisyonu'nun sermaye piyasalarından yıllık yaklaşık 150 milyar avro kadar kaynak toplayacağına işaret eden Hahn, "AB Komisyonu, 2026’ya kadar cari fiyatlarla yaklaşık 800 milyar avro para toplamak üzere çeşitli bir fonlama stratejisi kullanacak." dedi.

Hahn, toplanacak kaynakların uygun koşullarda olacağına ve üye ülkelere hazırlayacakları yatırım ve reform planları doğrultusunda aktarılacağına işaret etti.

Söz konusu fonun devreye alınması için AB üyesi ülkelerin öz kaynak artırım kararını hızla onaylaması gerektiğine dikkati çeken Hahn, AB üyesi 17 ülkenin söz konusu kararı onaylamasına rağmen Almanya, Estonya, Polonya, Macaristan, Avusturya, Finlandiya, Romanya, Hollanda, İrlanda ve Litvanya'nın bu karara henüz onay vermediğini anlattı.

Hahn, Almanya'da Anayasa Mahkemesi'nin kurtarma fonunun yapılan itirazlar değerlendirilmeden onaylanamayacağı yönünde karar aldığını anımsatarak, "Almanya'daki yasal sürece saygı duyuyoruz. Mahkemenin zamanında sonuçlanacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Alınan borç ve faizinin 2026'dan başlamak üzere 2058 yılına kadar geri ödeneceğini anlatan Hahn, AB bütçesine ve borcun geri ödenmesinde yeni kaynak sağlayacak bir yasal düzenleme teklifi üzerinde çalıştıklarını ve haziran ayı sonuna kadar bunu açıklayacaklarını söyledi.

AB Komisyonu, geçen yıl mayıs ayında salgının ekonomik sonuçlarıyla mücadele için 2018 fiyatları ile 750 milyar avroluk bir kurtarma paketi kurulmasını teklif etmiş, gerçekleştirilen uzun müzakerelerin ardından aralık ayında AB üyesi ülkeler paket konusunda anlaşmıştı.

Fon için AB Komisyonu üye ülkelerin teminatıyla sermaye piyasalarından borç alacak.

Üye ülkeler bu kaynağı dijital dönüşüm ve iklim hedefleri ile uyumlu biçimde yatırıma dönüştürecek.

Komisyon, AB ülkelerine 360 milyar avro kredi ve 312,5 milyar avro hibe olarak dağıtacak. Paket kapsamında, AB'nin kalkınma odaklı diğer çeşitli programlarına kaynak aktarılacak.

Bu aşamadan sonra AB Komisyonu'nun sermaye piyasalarından borçlanabilmesi için üye ülkelerin AB bütçesine sağladıkları öz kaynaklarını artırma kararını onaylamaları gerekiyor.

Kaynak: AA