AB'den Belarus'a yasak üstüne yasak

AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, üye ülkelerin büyükelçilerinin bugünkü toplantısında, geçen ay bir yolcu uçağının Minsk'e indirilerek yolcular arasındaki muhalif gazetecinin gözaltına alınması nedeniyle, Belarus'a yönelik havacılıkla ilgili yasaklar üzerinde uzlaşı sağlandı.

Karara göre AB ülkeleri, Belaruslu hava yolu şirketlerinin tüm kalkış, iniş ve hava sahası kullanma taleplerini reddedecek.

AB Konseyinin kararı kısa süre içinde yazılı hale dönüştürmesi ve resmileştirmesi bekleniyor.

Yunanistan'dan Litvanya'ya giden Ryanair'e ait 123 yolcu taşıyan uçak, 23 Mayıs'ta bomba ihbarı yapıldığı iddiasıyla Belarus hava sahasındayken acil iniş yapmıştı.

Belarus'un başkenti Minsk'e indirilen uçaktaki yolcular arasında bulunan ve terör olaylarına karıştığı iddiasıyla aranan, muhalif kimliği ile bilinen, ülkede yasa dışı protesto gösterilerin yönetildiği bir sosyal medya hesabının kurucusu ve eski genel yayın yönetmeni Roman Protaseviç gözaltına alınmıştı.

Aramalar sonucunda bomba ihbarının asılsız çıktığı açıklanmış, gerekli kontrollerin yapılmasının ardından uçak Minsk Havalimanı'ndan ayrılarak Vilnius'a gitmişti.

Olaydan bir gün sonra yapılan AB Liderler Zirvesi'nde olay şiddetle kınanmış, AB Konseyinin Belarus'a ait hava yolu şirketleriyle bazı kişi ve kuruluşlara ekonomik yaptırım kararı alması istenmişti.

AA