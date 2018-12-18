Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere'nin ortak mikroelektronik araştırma projelerini desteklemek üzere 1,75 milyar avroluk kaynak aktarma planına onay verdi.

AB Komisyonu, 4 üye ülkenin çip ve sensör gibi mikroelektronik alanındaki ortak araştırmalara ve projelere 1,75 milyar avroluk destek vermesinin, AB kamu destek kurallarıyla uyumlu bulunduğunu açıkladı.

Açıklamada, söz konusu araştırmaların Avrupa'da teknolojik ilerlemeye ve çeşitli sektörlere yardımcı olacağı, bunun AB hedefleriyle uyumlu bulunduğu ve inovasyona katkı sağlayacağı kaydedildi.

Almanya'nın 820 milyon avro, İtalya'nın 524 milyon avro, Fransa'nın 355 milyon avro ve İngiltere'nin 48 milyon avroluk desteğinin 2024 yılına kadar tamamlanacak 29 farklı projeye verileceği bildirilen açıklamada, desteklemenin; enerji verimliliği yüksek çip, yarı iletken, akıllı sensör, optik ekipman ve silikon yerine kullanılabilecek bileşik malzemeler geliştirilmesi gibi araştırmalara aktarılacağı belirtildi.

AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonu'nun görev alanına giriyor. AB ülkeleri, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.

Kaynak: AA