AB'den Rusya'nın Kırım kınaması

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Konseyinin dün düzenlediği oturumda AB Temsilciği, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yürüttüğü askeri saldırganlık ve Kırım’ın işgali ile ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada, Rusya’nın işgal ettiği Kırım ve Donbas’ta kendi yasalarını dayatma girişimlerinin AB tarafından kınandığı vurgulandı. Ayrıca bölgedeki insanlara Rus vatandaşlığı dayatıldığı belirtilerek, “Rus yasaları ve yönetmelikleri, Kırım’daki nüfusa ayrıca Ukrayna tarafından kontrol edilmeyen Donetsk ile Lugansk bölgelerinin bazı kısımlarında yaşayan nüfusa dayatma girişimlerini kınıyoruz. Yanı sıra Rus vatandaşlığının dayatılması ve Kırımlıların Rus ordusuna askeri hizmete gönderilmesi gibi eylemler uluslararası hukukun ve AGİT’in temel ilkelerinin ihlalidir.” denildi.

İşgal bölgesindeki insanların temel hakları sağlanmalı

AB tarafından yapılan açıklamada, işgal altındaki Kırım ve Donbas’ta yaşayan insanların sivil ve mülkiyet haklarından mahrum bırakılmaması gerektiği vurgulanırken, “Rusya’yı, nüfusun temel haklarını ve özgürlüklerini sağlamaya ayrıca Minsk Anlaşmalarını yerine getirmeye davet ediyoruz. Bununla birlikte Rusya’yı uluslararası insan hakları örgütlerine Kırım dahil olmak üzere Ukrayna’nın tüm topraklarına engelsiz erişimi sağlamaya davet ediyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna Gözlem Komisyonu için çağrı

Öte yandan AB, AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyonunun Kırım dahil tüm Ukrayna topraklarına engelsiz erişimine sahip olması gerektiğine dikkat çekti. Açıklamada, “Özel Gözlem Misyonu, çatışma bölgesinde uluslararası toplumun gözü ve kulağı görevi görüyor. Görevine uygun olarak, uluslararası kabul görmüş sınırları içinde Ukrayna’nın tüm topraklarına engelsiz erişime sahip olmalıdır.” diye kaydedildi. Rusya dahil olmak üzere Minsk Anlaşmalarını imzalayan tüm tarafların Özel Gözlem Misyonunun engelsiz ve güvenli erişimine sahip olması gerektiğini kabul ettiğini hatırlatan AB Temsilciliği, “Yine de, Özel Gözlem Misyonu Kırım’a erişemiyor ayrıca özellikle Rusya-Ukrayna sınırına yakın olan ve Rusya tarafından desteklenen silahlı güçler tarafından kontrol edilen bölgelerdeki çalışmaları devamlı engelleniyor. Rusya’yı, Özel Gözlem Misyonunun Kırım’a engelsiz erişimini sağlamaya ve Misyona yönelik uygulanan tüm mantık dışı kısıtlamaları kaldırmak için desteklediği silahlı güçlerin üzerindeki büyük etkisini kullanmaya davet ediyoruz.” denildi.

Kaynak: Kırım Haber Ajansı