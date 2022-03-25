AB'den Rusya'ya çağrı: Savaş suçlarını derhal durdurun

Avrupa Birliği (AB) liderleri, zirvenin ilk günkü oturumlarının sonunda Ukrayna ile ilgili bildiri kabul etti.

Bildiride, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırganlığının uluslararası hukuku fazlasıyla ihlal ettiği, insanların hayatlarını kaybetmelerine ve yaralanmalarına yol açtığı, hastaneler, okullar ve sığınaklar dahil sivil halkı hedef aldığı ifade edildi.

"Savaş suçları derhal durmalı"

"Savaş suçları derhal durmalı. Sorumluları uluslararası hukuk önünde hesap verecek" sözlerine yer verilen bildiride, Mariupol'deki abluka ve diğer şehirlere insani yardım ulaştırılmasına izin verilmeyişinin kabul edilemez olduğu, Rus güçlerin erişime izin vermesi gerektiği vurgulandı.

"Sivillere güvenli geçiş izni verin"

Bildiride, Rusya'ya acilen sivillere güvenli geçiş izni, insani erişime kesintisiz ulaşım ve insani koridorlar oluşturmaya izni vermesi çağrısı yapıldı.

Rusya'ya Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı gösterme davetinin yinelendiği bildiride, AB'nin Ukrayna'ya ve Birlik üyeliğini seçmesine desteğinin altı çizilerek, AB Komisyonuna üyelik konusunda görüşünü beyan etme çağrısı tekrarlandı.

"AB Ukrayna'ya destek vermeye devam edecek"

Bildiride, "AB Ukrayna'ya siyasi, finansal, maddi ve insani destek vermeye devam edecek" değerlendirmesine yer verilerek, AB'nin yeni yaptırımlar uygulamaya hazır olduğu ifade edildi.

Bildiride ayrıca tüm ülkeler yaptırımlarla uyumlu davranmaya, Rusya'nın yaptırımları aşmak için muhtemel çabasını engellemeye ve bu ülkeye herhangi bir yardımda bulunmamaya davet edildi.

Zirvenin ilk gününe ABD Başkanı Joe Biden de katılmış, AB, ABD ile ortak açıklamaya imza atarak Rusya'ya karşı ortak tavır sergilemişlerdi. Zirve, ikinci gününde devam edecek, "Avro Zirvesi" başlıklı bir oturum yapılarak, ekonomik konular, bankacılık sektörünün ve sermaye piyasalarının durumları değerlendirilecek.