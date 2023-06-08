AB Komisyonundan Türkiye'ye vize açkılaması

Türkiye'ye yönelik Schengen vize başvurularının durdurulduğu iddialarına yönelik açıklama yapan Avrupa Komisyonu, talebin dünya çapında arttığını ve yaşanan sorunun Türkiye'ye özgü olmadığını belirtti.

Schengen vizelerinde uzun bir süredir yaşanan yoğunluk ve ortaya çıkan sorunlar gündemde. Türkiye'ye yönelik Schengen vize başvurularının durdurulduğu iddiaları da gündeme getirildi.

Söz konusu iddiaya ilişkin Avrupa Komisyonu'ndan açıklama geldi.

Habertürk'te yer alan habere göre, "Türkiye'ye yönelik Schengen vizeleri durduruldu mu?" sorusunu yanıtlayan Avrupa Komisyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, üye devletlerin Schengen vizeleri bireysel olarak değerlendirdiğini ve çeşitli sebepler nedeniyle gecikmeler yaşandığının altı çizildi.

Avrupa Komisyonu Sözcüsü yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Pandemi, dünya çapında Schengen vizelerin olan talepte ciddi düşüşlere yol açtı. 2021'de 3 milyon başvuru varken, 2019'da 17 milyon başvuru yapılmıştı. Bu sebeple neredeyse tüm konsolosluklar personel kısıtlamaları ve operasyonel kısıtlamalarla karşı karşıya kaldı. Talep şimdi yeniden artıyor ve bu vize prosedürünü etkiliyor. Ancak şu bilinmeli ki bu Türkiye'ye özgü bir durum değil. Vize süreçlerinde yaşanan gecikmelerin özellikle tatil döneminde yaşanması talihsiz. Konsolosluklar kurallara uymalı ve kapasitelerini eski haline getirmek için her türlü çabayı göstermeli. Bu konuyu hem salgın döneminde hem de seyahatlerin yeniden başlamasından bu yana üye devletlerle kapsamlı bir şekilde tartıştık. Aynı durum başvuranlar için de geçerli, vize başvurularının kaliteli ve zamanında yapılması çok önemli."