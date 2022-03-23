AB Liderler Zirvesi "Ukrayna" ve "enerji" gündemiyle toplanıyor

Brüksel'de AB üyesi 27 ülkenin devlet veya hükümet başkanlarının katılımıyla yarın başlayacak AB Liderler Zirvesi, 2 gün sürecek.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in başkanlık edeceği toplantıya, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de katılacak.

Zirvenin ilk günündeki "Ukrayna" oturumuna, NATO ve G7 zirveleri için Brüksel'de bulunan ABD Başkanı Joe Biden da katılacak.

Bu oturumda liderler, Ukrayna ve halkına sağlanacak destek ve Rusya'nın saldırganlığına verilecek ortak yanıt ile transatlantik iş birliğinin güçlendirilmesi üzerine görüşmeler yapacak.

Savaşla ilgili son durum, mülteciler ve yaşanan insani kriz liderler seviyesinde ele alınacak.

Ukrayna'ya sağlanacak siyasi, mali ve insani desteğin yanı sıra ülkenin yeniden inşası da değerlendirilecek.

Liderler, Rusya-Ukrayna savaşının Avrupa'da ortaya çıkardığı yeni güvenlik durumunu ve buna ilişkin tedbirleri tartışacak.

Bu çerçevede AB'nin krizlere daha hızlı ve kararlı biçimde yanıt verme imkanının artırılması, savunma harcamaları ve bu alana yapılabilecek yatırımlar ile söz konusu harcamaların ne şekilde fonlanacağı da görüşülecek.

Liderlerin, AB'nin savunma ve güvenlik alanında gelişmesi ve karar almasında operasyonel rehber niteliği taşıyacak "Stratejik Pusula" adlı belgeyi onaylaması planlanıyor. Belge, 5 bin kişiye kadar çıkabilen, kara, hava ve deniz birimlerinden oluşan ve düzenli tatbikatlar yapan "hızlı intikal kuvveti" kurulmasını da içeren çeşitli somut girişimleri içeriyor.

AB liderleri daha önce Rusya'ya doğal gaz, petrol ve kömür gibi enerji ürünlerinde bağımlılığı hızla azaltmak konusunda mutabık kalmıştı. Bu konuda atılabilecek somut adımlar da üye ülkelerin liderlerince değerlendirilecek.

Bazı AB üyesi ülkeler, Rusya'ya enerji alanında ilave yaptırımlar getirilmesini istiyor. Özellikle Rus petrolünün AB ülkelerince satın alınmaması yönünde de talepler yer alıyor. Ancak Almanya gibi ülkeler, Rus enerji ürünlerine bir kısıtlama uygulanmasına sıcak yaklaşmıyor.

Son dönemde hızla artan elektrik fiyatları da liderlerin gündemine gelecek. Bazı AB ülkeleri vatandaşları ve işletmeleri yüksek faturalardan korumak için acil tedbirler alınmasını istiyor.

AB elektrik piyasasının işleyişinin ve tasarımının değiştirilmesini talep eden ülkeler de bulunuyor. AB'deki toptan elektrik fiyatı, toplam elektrik talebini karşılamak için ihtiyaç duyulan son üretici tarafından ve genellikle doğal gaz santrallerince belirleniyor. Bu durumun yüksek fiyatlara neden olduğunu savunan ülkeler, sistemde değişlik istiyor.

AB ülkelerinin ortak sözleşmelerle doğal gaz satın alması, stratejik doğal gaz rezervi oluşturması ve doğal gaz depolarına belirli ölçüde doldurma zorunluluğu getirilmesi de liderlerce ele alınacak.

Liderler, Avrupa ekonomisinin güçlendirmek için yapılacakları da değerlendirecek. Bu noktada özellikle kritik ham maddeler, çipler ile gıda gibi stratejik ürünler de dışa bağımlılığı azaltma konusunda yapılacaklar tartışılacak.

Zirvede, AB iç piyasalarının işleyişinin güçlendirilmesi, yeşil ve dijital dönüşümün hızlandırılması gibi konular da görüşülecek.

Liderler, Kovid-19 salgınında son durumu da değerlendirecek. Avrupa'da salgın tedbirlerinin büyük ölçüde kalkmasının ardından vaka sayılarında yeniden artış görülüyor.

Liderler, sağlık konusunda koordinasyon ve aşıların dağıtımı da dahil olmak üzere salgın konusunda iş birliğini görüşecek.

Zirvenin ikinci gününde de "Avro Zirvesi" başlıklı bir oturum yapılacak, burada ekonomik konular, bankacılık sektörünün ve sermaye piyasalarının durumları değerlendirilecek.