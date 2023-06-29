AB liderleri göç ve Ukrayna için toplandı

Avrupa Birliği (AB) liderleri, Ukrayna ve göç ana gündemiyle zirve toplantısı için Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldi.

AB liderleri, TSİ 14.30 sularında Brüksel'deki AB Konseyi binasında toplandı. Toplantının bugünkü oturumlarına, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de katılıyor.

Stoltenberg ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, toplantı girişinde, basına ortak açıklamada bulundu.

Michel, liderlerin gündeminin ilk sırasında Ukrayna'ya destek konusunun yer alacağını belirterek, bu husus üzerinde AB ve NATO'nun yakın işbirliği içinde çalıştığını söyledi.

AB Konseyi Başkanı Michel, AB üyesi ülkelerin çoğunun NATO üyesi de olması nedeniyle, bugünkü oturumlara Stoltenberg'in katılmasının, gelecek ay Vilnius'ta yapılacak zirveye hazırlık niteliği taşıyacağını dile getirdi.

Stoltenberg de bugünkü toplantıda, NATO ve AB'nin, Ukrayna'da enerji, ulaşım ve diğer kritik altyapıyı korumak için neler yapabileceğinin görüşüleceğini ifade etti.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Wagner grubunun Rusya yönetimine isyanıyla ilgili, "Hafta sonu gördüğümüz isyan, Rus sisteminde çatlaklar ve bölünmeler olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda bunun Rusya'nın iç meselesi olduğunun da altını çizmek gerekiyor. Herhangi bir nihai sonuca varmak için henüz çok erken." dedi.

"NATO için önemli olan Ukrayna'yı desteklemeye devam etmektir" diyen Stoltenberg, Vilnius Zirvesi'nde, Ukrayna'nın NATO ile beraber çalışabilir standartlara ulaşması için bir program üzerinde anlaşılmasını beklediğini yineledi.

Kosova'daki gerilimi düşürmek için küresel yaklaşım çağrısı

Stoltenberg, Kosova'daki durumun, AB ve NATO'nun işbirliğinin işleyişine iyi bir örnek teşkil ettiğini belirterek, NATO'nun sahadaki askeri varlığının, AB'nin diplomatik çabalarını desteklediğini kaydetti.

Michel ise "ABD ile yakın koordinasyon içinde tüm arabuluculuk çabalarını desteklemek için bu konuda aktif rol oynayan bazı AB üyeleriyle bir an önce bir konferans düzenleme fikrini destekliyoruz. Bence normalleşme yönünde net adımlar atmak için küresel bir yaklaşımın zamanı geldi." diye konuştu.

- Göç konusu

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de girişte yaptığı konuşmada, toplantıda, Wagner olayı üzerinde değerlendirmelerde bulunulacağını vurgulayarak, "Geçen hafta sonu yaşanan bu isyanın artçı şokları da olacak. Ukrayna'ya hem askeri hem mali desteğimizi ikiye katlamamız çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Von der Leyen göç konusuna da değinerek, toplantıda, AB'nin dış sınırlarının güçlendirilmesi, kaçakçılarla mücadele ve menşe ülkelerin ekonomik istikrarına yatırım yaparak düzensiz göçü önleme alanlarında üç rapor sunacağını aktardı.

Önceki hafta Yunanistan açıklarında yaşanan göçmen teknesi faciasına işaret eden von der Leyen, "İşte asıl amacımız bu organize suçu durdurmak." ifadesini kullandı.

- Zirve iki gün sürecek

İki günlük zirvenin gündeminde, Ukrayna ve göç konusunun dışında, Çin-AB ilişkilerinde hem siyaset hem ekonomi alanında bir yandan ortaklık bir yandan rekabet etmeyi gerektirecek yeniden düzenleme, Batı Balkanlar'daki 6 ülkenin AB'ye üyelik süreçlerinin ilerletilmesi, Kosova'da gerginliğin azaltılması, Kıbrıs konusunda ise müzakerelerin yeniden başlaması gibi konuların da yer alması bekleniyor.

Toplantıya, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de video konferans yöntemiyle katılması planlanıyor.