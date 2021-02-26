AB liderlerinden kritik zirve toplantısı

Liderler, video konferans yöntemiyle düzenlenen zirvenin ikinci gününde, AB'ye yönelik tehditlere karşı stratejiler, AB'nin stratejik özerkliği için oluşturulacak çerçeve, ortak savunma ve güvenlik kültürünü güçlendirmeyi amaçlayan "Stratejik Pusula" adı verilen belgeyi görüşecek.

Güney Komşuluğu çerçevesinde Akdeniz'in güneyindeki ülkelerle ilişkiler de gündemde olacak.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in katılacağı bölümde AB-NATO iş birliği masaya yatırılacak.

Toplantı öncesinde Stoltenberg ile açıklama yapan AB Konseyi Başkanı Charles Michel, NATO'nun Kuzey Amerika ile Avrupa arasındaki bağda hayati rol oynadığını belirterek ABD'deki yeni yönetimin transatlantik ilişkileri "yenilemek" için fırsat olduğunu söyledi.

Michel, "Güçlü ortaklıklar, güçlü ortaklar gerektirir. Bu nedenle daha güçlü bir Avrupa Birliği daha güçlü bir NATO demektir." diye konuştu.

Stoltenberg ise Rusya'nın saldırgan eylemleri, terörün daha acımasız şekilleri, gelişmiş siber saldırılar, Çin'in yükselişi ve iklim değişikliğinin etkileriyle "hiçbir ülkenin ya da kıtanın" tek başına yüzleşemeyeceğini ifade etti.

Bu nedenle AB'nin transatlantik ilişkileri geliştirmek için verdiği mesajlardan memnuniyet duyduğunu belirten Stoltenberg, AB ile NATO'nun aynı coğrafyayı, aynı zorlukları paylaştığını vurguladı.

Stoltenberg, "Bütün bunlar birlikte çalışmamız gerektiğini açıkça ortaya koyuyor." dedi.

AA