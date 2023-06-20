AB Ukrayna için muslukları açıyor

Avrupa Birliği (AB), bütçesinin Ukrayna için 50 milyar avro, göç harcamaları için ise 15 milyar avro artırılması çağrısını yaptı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında birliğin 2021-2027 dönemine ilişkin bütçesini içeren Çok Yıllı Mali Çerçeve'nin (MFF) revizyonu için hazırladıkları teklife ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dünyanın son yıllarda dramatik biçimde değiştiğine işaret eden von der Leyen, "3 yıl kriz üstüne kriz gördük." dedi.

Von der Leyen, Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte artçı sarsıntıları artan enerji fiyatları, enflasyon ve faizlerde "acı" bir şekilde hissettiklerini belirterek, "Bugün, Çok Yıllı Mali Çerçeve'nin müzakere edildiği 2020 yılına kıyasla tamamen farklı bir dünyadayız." diye konuştu.

"Elbette bu çoklu krizler dünyası bütçemize de yansıyor." diyen von der Leyen, mevcut bütçede her türlü esnekliği ve kaynakların yeniden dağıtım imkanını kullandıklarını vurguladı.

Von der Leyen, "AB bütçesinden Ukrayna'ya doğrudan 30 milyar avro tahsis ettik. Bu rakam başlangıç bütçesinde öngörülmemişti. Bu nedenle bütçemizi yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor." dedi.

Ukrayna'ya 50 milyar avro

Hazırladıkları bütçe teklifinin Ukrayna, göç ve dış sınamalar ile rekabet gücünü korumak olmak üzere 3 ana unsuruna işaret eden Von der Leyen, "Ukrayna için önümüzdeki 4 yıl için kredi ve hibelerden oluşacak 50 milyar avroluk bir mali rezerv öneriyoruz." dedi.

Von der Leyen, bu rezervin Ukrayna'ya mali desteğin sahadaki durumun gelişimine göre ayarlanmasına imkan sağlayacağını, savaşın harcamalarda esneklik gerektirdiğini belirtti.

"Günümüzde göç sorunlarının boyutu, acil ve hızlı yanıtlar vermemizi gerektiriyor. Burada, dış sınırlarımızın yönetimini güçlendirmek için üye ülkelere mali destek sağlamayı teklif ediyoruz." diyen von der Leyen, ekonomik kalkınmayı teşvik etmek için komşu ülkelerle daha yoğun çalışmaları gerektiğini vurguladı.

- Göç için 15 milyar avro

Von der Leyen, "Uluslararası ortaklıklarımızı geliştirmemiz gerekiyor. Bu nedenle Suriye, Lübnan, Ürdün ve Türkiye'deki Suriyeli mülteciler, güney göç rotası ve Batı Balkanlar ile dünya genelindeki ortaklarımız için ilave bütçeye ihtiyacımız var. Bütün bunlar için 15 milyar avro istiyoruz." diye konuştu.

Avrupa ekonomisinin dayanıklılığı ve rekabet edebilirliği ile ilgili çeşitli adımlar attıklarını ve kritik sektörleri belirlediklerini anımsatan von der Leyen, "Avrupa'da temiz teknoloji ve biyoteknoloji gibi sektörlerdeki projeler için fonlarımız var ama bütçemiz kısıtlı." dedi.

Von der Leyen, fonları önceliklere odaklamak ve birlikte daha iyi çalışmalarını sağlamak istediklerini belirterek, "Bu fonlar için 10 milyar avroluk sınırlı takviye istiyoruz." ifadesini kullandı.

Artan faiz oranlarını içeren yeni makroekonomik durumun, fonlama maliyetlerine ve bütçedeki sabit giderlere yansıdığını anımsatan von der Leyen, "27 üye ülkeden Ukrayna, göç ve rekabet gücü önceliğini yerine getirmemiz için bize 66 milyar avro sağlamalarını istiyoruz." dedi.

Söz konusu bütçe teklifinin yürürlüğe girmesi için üye ülkelerin onayı gerekiyor.

Son dönemde salgın, savaş, enerji kriz ve enflasyon ile artan faiz oranları AB ülkelerinin kamu harcamalarını da yükseltti.

AB ülkelerinin, birlik bütçesine katkılarını artırmak konusuna mesafeli yaklaşmaları bekleniyor.

AB bütçesi, kurallar gereği harcamaların üst sınırlarının belirlendiği 7 yıllık dönemler için hazırlanıyor. AB'nin 2021-2027'deki toplam 1 trilyon avroyu aşan bütçesini ortaya koyan "Çok Yıllı Mali Çerçeve" 2020 yılında tespit edilmişti.