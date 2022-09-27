AB ülkeleri endişeli: AB’nin kurucu ülkesinde aşırı sağ ilk kez iktidarda

İtalya'da gerçekleştirilen parlamento seçimlerinde Giorgia Meloni liderliğindeki aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri (FdI), yüzde 26,2'lik oyla en çok oyu almayı başardı. İkinci parti yüzde 19,2 ile Enrico Letta liderliğindeki merkez solun çatı partisi Demokratik Parti (PD) oldu. Seçimde en yüksek üçüncü oyu da eski Başbakan Giuseppe Conte liderliğindeki 5 Yıldız Hareketi (M5S) yüzde 15,3 ile aldı. Meloni ile sağ ittifakta yer alan Matteo Salvini liderliğindeki Lig Partisi yüzde 8,9'da kalırken eski başbakanlardan Silvio Berlusconi'nin lideri olduğu sağ ittifak üyesi Forza Italia (FI) yüzde 8'lik oyla beşinci sırada yer aldı. İttifak bazında ise FdI, Lig, FI ve bazı küçük partilerin oluşturduğu sağ ittifakın oy oranı yüzde 44,2 oldu. PD'nin çatı partisi olduğu merkez sol ittifak ise yüzde 26 oyla sağ ittifakın oldukça gerisinde kaldı. Sağ ittifakın 200 sandalyeli senatoda 114 ile 126 arasında, 400 sandalyeli Temsilciler Meclisinde de 232 ile 252 arasında sandalye sayısına ulaşacağı tahmin ediliyor.

İLK KADIN BAŞBAKAN

Seçim sonuçlarının resmen açıklanmasının ardından Meloni’nin Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'den hükümeti kurma görevini alarak İtalya'nın ilk kadın başbakanı ve 2008’den bu yana seçimle bu göreve gelen ilk hükümet lideri olması bekleniyor. Meloni liderliğindeki Fdl'nin sağ ittifakta birlikte yer aldığı Lig Partisi ve Forza Italia'nın toplamından daha fazla oy almasıyla, koalisyon içinde elinin güçlendiği yorumları yapılırken bu durumun Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerde de müstakbel başbakana önemli bir artı sağlayacağı belirtiliyor.

İHANET ETMEYECEĞİZ

Seçim sonuçlarına dair ilk değerlendirmesinde "İtalyanlar, ülkenin yönetiminde sağ bir hükümet istediğine dair güçlü bir işaret verdi" diye konuşan Meloni, içinde bulundukları zamanın sorumluluk alma zamanı olduğunu dile getirerek, "Tarihin bir parçası olmak istiyorsanız, on milyonlarca insana karşı ne tür bir sorumluluğumuz olduğunu anlamanız gereken bir zamandayız. Çünkü İtalya bizi seçti, biz de ona asla ihanet etmeyeceğiz" diye konuştu. Giorgia Meloni, sonucun kendileri için bir varış noktası olmadığını ve yarından itibaren kendi değerlerini göstermeleri gerekeceğini kaydetti.

BRÜKSEL'E SERT TEPKİ

Kamuoyu önünde yaptığı konuşmalarda AB'nin birçok politikasını eleştiren Meloni'nin Brüksel'den ayrıştığı biliniyor. Meloni daha önce, Avrupa Birliği'nin Polonya ve Macaristan'daki hükümetleri cezalandırmak için Varşova ve Budapeşte'nin fonlarını kesmesini sert dille eleştirmiş, "Egemen ulusların hükümetlerine karşı güçlü ve şiddetli saldırıyla karşı karşıyayız" ifadesini kullanarak Brüksel'i suçlamıştı. Birlik'ten ayrılma kararı alan İngiltere'ye saygı duyduğunu da belirten İtalyan lider, özgür iradelerinden dolayı AB’nin İngiliz halkını küçük düşürmeye çalıştığını dile getirmişti.

MACRON’U SUÇLAMIŞTI

Meloni'nin seçim zaferinin ardından İtalyan siyasetçinin 2018 yılında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u sömürgecilikle suçladığı konuşma yeniden gündeme geldi. Söz konusu konuşmada "Fransa, nükleer reaktörleri için kullandığı uranyumun yüzde 30'unu Nijer'den çıkarırken Nijer nüfusunun yüzde 90'ı elektriksiz yaşıyor. Bize ders verme Macron" ifadeleriyle Fransız lidere yüklenmiş, göç sorunun çözümünün Afrikalıların Avrupa'ya göç etmesi değil, Afrika'nın Avrupalılardan kurtulması olarak açıklamıştı.

AB’YE İKİNCİ ŞOK

Meloni hükümetinin Brüksel ile nasıl bir ilişki kuracağı merakla beklenirken İtalya'nın AB'nin 6 kurucu ülkesinden biri olması ve ekonomik ağırlığı sebebiyle AB'nin Roma'ya; Macaristan ve Polonya'ya takındığı tavrı sergileyemeyeceği yorumları yapılıyor. İtalya'daki seçim sonuçları, geçen hafta yapılan ve aşırı sağın zaferiyle sonuçlanan İsveç seçimlerinden sonra Brüksel'e ikinci darbe olarak nitelendiriliyor.

LGBT KARŞITI

Bir çocuk annesi olan Giorgia Meloni, göç, kürtaj hakkı ve LGBT gibi konularda muhafazakar görüşleri savunuyor. Meloni’nin başbakanlık koltuğuna oturması halinde faşist lider Benito Mussolini’nin ardından ülkede ilk kez aşırı sağcı bir politikacı başbakanlık görevini üstlenecek. İtalyan siyasetçinin gençlik yıllarında verdiği bir demeçte Mussolini’yi överek “Ne yaptıysa İtalya için yaptı” ifadesi dikkat çekmişti.

SAĞCI LİDERLERDEN TEBRİK

Meloni’nin ipi en önde göğüslemesinin ardından AB liderleri seçimlerle ilgili açıklama yapmazken kıtadaki diğer sağ parti liderleri Meloni’yi kutladı. Brüksel ile anlaşmazlık yaşayan Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Meloni’yi tebrik etti. Macaristan Başbakanı Viktor Orbán’ın yardımcısı Balázs Orbán da Meloni’yi kutlarken sosyal medyada “Bu zor zamanlarda, biz Avrupa’nın zorluklarına karşı ortak bir vizyonu ve yaklaşımı paylaşan arkadaşlara her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var” sözlerini paylaştı. Bu açıklamalar, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in geçen hafta İtalya’nın olası sağa dönüşüne karşı uyarıda bulunarak fonların kesilebileceğini ima etmesinin ardından geldi.

İTALYA’NIN YENİ SAHİBİ

İtalya’da önceki gün yapılan genel seçimleri, Giorgia Meloni liderliğindeki FdI ve parçası olduğu sağ ittifakın kazanması tüm dünyada büyük ses getirdi. İtalyan Corriere Delle Sera gazetesi manşetinde ‘Giorgia Meloni Kazandı’ derken, ülkenin köklü gazetelerinden La Repubblica ise ‘Meloni İtalya’yı aldı’ ifadesini kullandı. La Stampa ise ilk sayfadan ‘İtalya sağa gitti’ değerlendirmesinde bulundu. İtalyan medyası, Meloni’nin büyük bir zafer kazandığının altını çizerken sol ittifakın yanı sıra aynı ittifakta yer aldığı Eski İtalya Başbakanı Berlusconi’nin Forza İtalia ve Matteo Salvini’nin Lig Partisi’nin toplamından daha fazla oy alarak sağ blok içinde de net bir üstünlük elde ettiğini vurguladı.

BAŞARISININ ANAHTARI TUTARLILIK

Corriere Delle Sera’dan Gazeteci Antonio Polito, Meloni’nin beş yılda oylarını yüzde 4’ten yüzde 26’ya yükseltmesine referansla uzun bir yolun sonunda bu başarıya ulaştığının altını çizdi. İtalyan halkının Meloni’ye; savunduğu ideolojiden ziyade yıllardır uyguladığı tutarlı politika için oy verdiğini kaydeden Polito, Meloni’nin İtalyan toplumu nezdinde güvenilir bir siyasetçi portresi çizdiğini ifade etti. İtalyan gazeteci, müstakbel başbakanın söylediğini yapan, yaptığını da söyleyen birisi olduğunu belirtti. Öte yandan Meloni, seçim öncesi verdiği bir röportajda kendisine yöneltilen “Başbakanlık için hazır mısınız?” sorusuna “Anneliğe de hazır değildim, yavaş yavaş öğrendim” cevabını vermişti.