AB ülkelerinde 2035'ten itibaren benzinli ve dizel araç satılmayacak

Avrupa Birliği (AB) karbondioksit emisyonunu sıfıra indirmeye çalışıyor.

Çevre Bakanları, 2035 yılından itibaren benzin ve dizel araçlara ruhsat verilmemesini öngören tasarıda uzlaştı.

AB ülkeleri Lüksemburg'da 16 saatlik müzakerelerden sonra iklim değişikliğiyle mücadele yasa tasarısı üzerinde anlaşmaya vardı.

Plana göre 2035 yılından itibaren yeni fosil yakıtlı araç satışı aşamalı olarak bitirilecek. Dar gelirli kesimleri yeni düzenlemenin maliyetlerinden korumak amacıyla 59 milyar euroluk fon oluşturulacak.

Benzinli ve dizel otomobillerin satışları fiili olarak durdurulacak

İlk olarak geçen yıl temmuz ayında gündeme gelen tasarı ile benzinli ve dizel otomobillerin satışları fiili olarak durdurulacak.

Bu 2035'ten itibaren Avrupa Birliği'nde elektrikli motorlara tamamen geçiş anlamına gelecek.

Tasarı Avrupa Parlamentosu'nda müzakere edilecek

Elektrikli otomobillerin yanı sıra e-yakıt olarak adlandırılan sentetik yakıt kullananlar da izin verilen araçlar arasında yer alacak.

Planla kıtanın iklim hedeflerine ulaşılmasına yardımcı olmak amaçlanıyor.

Tasarı, Avrupa Parlamentosu'nda müzakere edilecek.