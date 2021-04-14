AB ve ABD arasında Ukrayna toplantısı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Rusya’nın Ukrayna yakınlarında ve işgal altında bulunan Kırım’daki artan askeri hareketliliğini görüştü.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Servisinden yapılan açıklamada, “AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ukrayna’daki son gelişmeleri görüşerek Rus askeri varlığının Ukrayna sınırları boyunca ve işgal altındaki Kırım’da büyük ölçüde artırılması dolayısıyla duydukları derin kaygıyı dile getirdi.” ifadeleri kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün Ukraynalı mevkidaşı Dmıtro Kuleba ile Brüksel’de bir araya geldi. Blinken, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba’ya bir kez daha, Rusya’nın artan saldırganlığı karşısında ABD’nin Ukrayna’ya tam destek verdiğini ifade etti.

Daha önce dünyanın en büyük 7 ekonomisinin oluşturduğu G-7 ülkeleri dışişleri bakanlarının Ukrayna sınırındaki Rus askeri kuvvetlerinin hareketliliği ile ilgili yaptıkları ortak açıklamada, “Önceden haber verilmeksizin gerçekleştirilen bu büyük ölçekli askeri hareketlilik; tehdit edici ve istikrarsızlaştırıcı bir faaliyettir.” denildi.

Kaynak: QHA