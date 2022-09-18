ABD Başkanı Biden ile eşi, Kraliçe 2. Elizabeth'in naaşını ziyaret etti

Kraliçe Elizabeth'in yarın düzenlenecek cenaze törenine katılmak üzere İngiltere'ye gelen Joe Biden ile eşi, Westminster Hall'de Kraliçe'nin naaşını ziyaret ederek, saygılarını sundu.

ABD Başkanı Biden'ın, Kraliçe'nin tabutuna doğru bakarken elini kalbinin üzerine koyduğu görüldü.

"Kraliçe ile tanışmak bir onurdu"

Ziyaretin ardından, İngiltere Dışişleri Bakanlığının tarihi Lancaster House yerleşkesinde taziye defterini imzalayan Biden, Kraliçe'nin kendisine annesini hatırlattığını söyleyerek, onunla tanışmanın bir onur olduğunu dile getirdi.

Biden, "Bütün İngiltere halkı, Birleşik Krallık halkı, kalbimiz sizinle ve 70 yıldır ona sahip olduğunuz için şanslıydınız, hepimiz öyleydik." ifadelerini kullandı.

Biden'ın yanı sıra bugün Kraliçe'nin naaşını ziyaret edenler arasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska, Kral 6. Felipe ile eşi Kraliçe Letizia gibi isimler yer aldı.

Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 8 Eylül'de yaz tatilini geçirdiği İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetmişti.

Kraliçe'nin cenaze töreni, yarın başkent Londra'daki Westminster Abbey Kilisesi'nde düzenlenecek.

Buradaki resmi törenin ardından Kraliçe'nin naaşı, İngiliz Kraliyet ailesinin daimi konutlarından biri olan Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'ne nakledilip defnedilecek.