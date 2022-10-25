ABD de Fed’in faizlerini tartışıyor: Artış enflasyonu düşürmedi

Enflasyonu düşürmek için sert faiz artırımları yapan ABD Merkez Bankası Fed’in politikası; küresel piyasaların ana gündemi olmaya devam ediyor. Dünya Bankası (DB), Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Birleşmiş Milletler ile Batılı ekonomistlerin eleştirilerinin ardından, Amerikan basını Fed’in faiz politikasını tartışmaya başladı.

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını 2 Kasım'da açıklayacak. Karar öncesi, faizin ne kadar artırılacağı ve yıl sonu için hangi mesajlar verileceği tartışılıyor. The Wall Street Journal gazetesi, Fed üyelerinin faiz artışını yavaşlatmayı konuştuğunu yazdı. Gazetenin iddiasına göre, Fed üyeleri faiz konusunda frene basabilir.

FAİZ ARTIRDI ABD’DE ENFLASYON DÜŞMEDİ

Fed bu yıl peş peşe 5 faiz artışı yaptı. Yüzde 0-0,25 olan faiz oranı yüzde 3-3,25 aralığına çıkarıldığı halde ABD’de enflasyonun inmemesi, Fed’i eleştirilerin hedefi haline getirdi. ABD’de tüketici fiyatları enflasyonu Eylül ayı itibariyle yüzde 8,2 ile beklentilerin üzerinde bulunuyor. Kasım ayı toplantısında Fed’in 75 baz puanlık faiz artışına kesin gözüyle bakılırken, aralık ayından itibaren artış hızının azalacağı savunuluyor.

DÜNYA TEDİRGİN

Fed'in faiz kararı, başta doların değeri olmak üzere küresel piyasalarda en belirleyici faktör olarak görülüyor. Gelişmiş ve gelişmekte olan diğer ülkelerin para birimleri karşısında doların aşırı değerlenmesi de ABD ekonomisine zarar vereceği belirtiliyor. Dolar, Avrupa Birliği para birimi avro, İngiliz Sterlini, Japon Yeni gibi rezerv para birimleri karşısında aşırı değerlendiği için ABD’de ithalatın artması, ihracatın yükselmesi beklentisi var.

BORSA İSTANBUL 4 BİN PUANI GÖRDÜ

Borsa İstanbul Ulusal 100 Endeksi, dün gün içi işlemlerde 4 bin puanı aşarak piyasalar açısından çok önemli bir psikolojik eşiği aştı. Endeks, dün gün içi işlemlerde yüzde 2’ye yakın artışla 4 bin 8 puanı görerek rekor seviyeye yükseldi.

Bankalardaki günlük yükseliş yüzde 1'in altında kalırken, sınai endeksi ise yüzde 2'yi aşan artış kaydetti. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,09 kazançla 3 bin 977 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 42,89 puan artarken, toplam işlem hacmi 76,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.