ABD'den Rusya'ya Karadeniz'de gözdağı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna- Rusya krizinde Ukrayna'ya desteklerini göstermek üzere ABD ve müttefiklerinin "Açık Semalar Antlaşması" kapsamında Karadeniz'de uçuş yaptıklarını açıkladı.

Pentagondan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün ABD ve müttefikleri Açık Semalar Anlaşması çerçevesinde olağan dışı bir uçuş icra etti. Bu uçuşun amacı ABD'nin Ukrayna ve diğer uluslara olan desteğini göstermekti." ifadelerine yer verildi.

Rusya'nın Kerç Boğazı'nda herhangi bir provokasyon olmadan Ukrayna gemilerine saldırmasının Moskova'nın giderek artan tehditkar ve provokatif faaliyetlerini tehlikeli bir şekilde tırmandırdığı vurgulanan açıklamada, "ABD, Avrupa ülkelerinin güvenliği için destek vermeye kararlıdır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ayrıca, ABD'nin Rusya ile daha iyi bir ilişki kurmak istediği ancak bunun Rusya'nın Ukrayna ve diğer bölgelerde "kanunsuz ve istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri" nedeniyle mümkün olamayacağı belirtildi.

ABD'nin Karadeniz'e savaş gemisi göndermeyi planladığı, bunun için de Boğazlar'dan geçmek üzere Türkiye'den izin talebinde bulunduğu iddiaları da dün medyaya yansımıştı.

Rusya-Ukrayna krizi

Karadeniz'de Kerç Boğazı yakınlarında Rus savaş gemileri Ukrayna savaş gemilerine karasularını ihlal ettiği iddiasıyla silahlı müdahalede bulunmuş, Ukrayna Deniz Kuvvetlerine ait 3 geminin 24 personelini gözaltına almıştı.

Kırım'daki Rus mahkemesi, 24 Ukrayna askeri hakkında 2 ay süreliğine tutuklama kararı vermişti.

Moskova'ya gönderilen söz konusu tutuklu Ukrayna askerleri hakkında Rus karasularını yasa dışı ihlal ettiği gerekçesiyle 6 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

"ABD'nin destroyeri Rusya Pasifik Filosu'nun üssüne yaklaştı"

Öte yandan, ABD Deniz Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, 'USS McCampbell' adlı güdümlü füze destroyerinin Rusya'nın Pasifik Filosu'nun bulunduğu üssün çok yakınından geçtiği duyuruldu.

ABD Pasifik Filosu Sözcüsü Rachel McMarr, "McCampbell, Rusya'nın denizle ilgili aşırı hak taleplerine meydan okumak ve ABD ile diğer ülkelerin hizmetinde olduğu denizin kullanılması ile ilgili hak ve özgürlükleri desteklemek üzere Birinci Petro Körfezi'nin yakınından geçti" açıklamasında bulundu.

McMarr, ancak bu eylemin Rusya'ya yönelik olmadığına ve Kerç Boğazı'nda yaşanan krizle alakası bulunmadığına dikkat çekti.

Sözcü ayrıca, ABD'li askerlerin, uluslararası hukukun mümkün kıldığı ölçüde, her yere gerek uçarak gerek yüzerek geçebileceklerini vurguladı.

Rusya'nın kıyı çizgisinden 12 mil uzaklıktaki kısmını uluslararası bölge olarak kabul ettiğini belirten McMarr, ABD'nin Rusya'nın Japon Denizi'nin bu kısmı üzerinde hak taleplerini tanımadığını söyledi.

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, ABD Donanması'na ait USS McCampbell destroyerinin daha önce Rusya'nın ulusal sularına 100 kilometreden fazla yaklaşmadığını belirtti.

Konaşenkov, konuyla ilgili açıklamasında, "Aslında ABD Donanması'na ait USS McCampbell destroyeri, Rusya'nın ulusal sularına 100 kilometreden fazla yaklaşmamıştı. Bunun da ötesinde ABD'nin destroyeri, uluslararası sulardan yaptığı geçiş boyunca ona çok yakın bir mesafede bulunan Pasifik Filosu'nun denizaltısavar gemisi Amiral Tributs'un, ayrıca donanma uçaklarının kontrolünde hareket etmişti" dedi.

Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2018, 19:53