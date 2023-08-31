ABD, İngiltere'ye nükleer silah konuşlandıracak

Ukrayna savaşı ikinci yılında devam ederken, İngiliz basını, ABD’nin İngiltere’ye nükleer silah konuşlandırmaya hazırlandığını yazdı.

ABD, İngiltere’deki nükleer silahlarını 2007’de çekmiş, ancak bunların tutulduğu tesisleri yıkmak yerine mühürleyip bırakmıştı. Hava üssünde inşaat gelecek yıl başlayacak. Tesisin 2026’da asker konuşlandırmaya hazır olması planlanıyor.

Amerikan hava kuvvetleri, İngiltere’nin güneyindeki hava üssünde kapasite artışı için 50 milyon dolar bütçe ayırdı. ABD Kongresi’ne sunulan bütçe teklifinde, harcama gerekçesi 144 yataklık yeni yatakhane inşası olarak açıklanıyor.

Ancak teklifte burada kalacak personelin potansiyel olarak nükleer güvenlikten sorumlu olabileceği belirtiliyor.

İngiliz The Guardian gazetesi gelişmeyi “Amerikan nükleer silahlarının dönüşü yönünde en somut adım” diye duyurdu.

ABD, İngiltere’deki nükleer silahlarını 2007’de çekmiş, ancak bunların tutulduğu tesisleri yıkmak yerine mühürleyip bırakmıştı. Hava üssünde inşaat gelecek yıl başlayacak. Tesisin 2026’da asker konuşlandırmaya hazır olması planlanıyor.