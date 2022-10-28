ABD Ukrayna’ya verdiği silahları takip planı hazırladı

ABD, Rusya tarafından ele geçirilip bir yanıltma operasyonunda kullanılabileceği kaygısı dahil Amerikan silahlarının propaganda amacıyla kullanılması olasılığına karşı önlem alıyor.

Kısa, orta ve uzun vadede atılacak adımlara yer verilen planda, “ABD'nin önceliği, Ukrayna'nın topraklarını Rusya'nın daha fazla işgaline karşı savunmak için ihtiyaç duyduğu silahlara sahip olmasını sağlamaktır. Ukrayna'nın topraklarının kontrolünü elinde tutmasını sağlamaya yardımcı olmak, Rus kuvvetleri, Rusya'nın desteklediği güçler ve devlet dışı aktörler tarafından silahların yasa dışı yollarla başka şekilde kullanmasını sınırlamanın birincil yoludur.” ifadelerine yer verildi.

Planla ilgili açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşından dolayı Doğu Avrupa'da silahların amaçlarının dışında kullanılmasından kaynaklanan tehditlere karşı somut adımlar atıldığı kaydedildi.

Açıklamada, “Ukrayna hükümeti, muharebenin kaotik doğasının bunu zorlaştırabileceğini kabul etmemize rağmen, transfer edilen ABD menşeli savunma teçhizatını uygun şekilde korumayı ve hesaba katmayı taahhüt etti. Silahların, özellikle de Taşınabilen Hava Savunma Sistemleri (MANPADS) ve Tanksavar/Çok Amaçlı Taktik Güdümlü Füzeler (ATGM'ler) dahil olmak üzere hassas ve gelişmiş konvansiyonel silahların uygun şekilde koruma altına alınması ve çatışma sonrasında toplanması bölgesel güvenlik için esastır. “ denildi.

ABD’nin güvenlik koşulları imkan verdiği ölçüde, silahların sayım ve takibinin Ukrayna’da yapılması ve güvence altına alınması konusunda Ukrayna hükümetine yardım edeceği kaydedildi.

Açıklamada planın ana amacına ilişkin şu ifadelere yer verildi:

“Rusya muhtemelen bu silahları karşı önlemler geliştirmek, propaganda yapmak veya yanıltma operasyonları yürütmek için de kullanacak. Savaşlar, silahların hırsızlık veya yasadışı satışlar yoluyla özel ellere geçmesi için fırsatlar sağlayabilir, bazen de on yıllarca süren silah karaborsalarına neden olabilir. yaratabilir. 1990'larda Balkan Savaşları'ndan sonra meydana geldiği gibi, çeşitli suç ve devlet dışı aktörler, çatışma sırasında veya sonrasında Ukrayna'daki kaynaklardan silah almaya çalışabilir.”

Açıklamada planın, kısa, orta ve uzun vadede Ukrayna içinde hesap verebilirliği artırma, sınır kontrollerini sıkılaştırma ve silahları takip konusunda Ukrayna ve komşu ülkelere gerekli eğitim verilmesini içerdiği kaydedildi.