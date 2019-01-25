Pompeo: ABD, Venezuela'ya insani yardıma hazır

Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı olan ve dün kendisini ülkenin geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'nun, ülkesine insani yardım yapılması talebi üzerine ABD hükümeti, 20 milyon dolardan fazla yardım yapmaya hazır olduğunu duyurdu.

Guaido, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya gönderdiği mektubu "Venezuela'nın geçici devlet başkanı" sıfatıyla yazdığını belirterek ABD hükümetinden acil insani yardım talep ettiklerini kaydetti.

Pompeo ise Amerikan Devletleri Örgütünde yaptığı konuşmada, Guaido'nun mektubuna cevaben, "Lojistik olarak mümkün olur olmaz, Venezuela halkına insani yardım ulaştırmaya hazırız. Bugün ABD'nin Venezuela halkına 20 milyon dolardan daha fazla insani yardım yapmaya hazır olduğunu duyuruyorum. Bu fonlar, ülkelerindeki siyasi ve ekonomik krizin etkileri ile şiddetli gıda ve tıbbi malzeme yokluğuna katlanmak zorunda kalan insanlara yardım amaçlıdır." dedi.

ABD'nin Venezuela'nın yeniden yapılanması ve ekonomisinin kurtulması için de daha fazla yardıma hazır olduğunu vurgulayan Pompeo, OAS ülkelerini Guaido'yu Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak tanımaya çağırdı.

Guaido kendisini ülkenin geçici devlet başkanı ilan etmişti

Venezuela'da dün muhalefet ve iktidar yanlılarının düzenlediği mitingler ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendisini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise başkent Caracas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'in balkonundan binlerce Venezuelalıya seslenmiş, ABD ile tüm ilişkileri kestiğini ve bu ülkenin diplomatlarına Venezuela'yı terk etmeleri için 72 saat süre tanıdığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2019, 02:34