ABD-Yunanistan stratejik toplantısı tarihi belli oldu

Yunanistan ile ABD arasında 13 Aralık'ta Washington'da gerçekleşecek olan stratejik diyalog, iki yıllık derinleşen ilişkilerin doruk noktası olarak görülüyor.

Kathimerini gazetesinin haberine göre, Atina - Washington hattı savunma ve güvenlik, ticaret ve yatırımlar, terörle mücadele politikaları, enerji ve Yunanistan ve ABD 'nin istikrarın artmasına nasıl katkıda bulunabileceği ile ilgili beş ortak dayanağı merkeze alacak müzakerelere hazırlanıyor.

Doğu Akdeniz'den Balkanlar ve Karadeniz bölgesine uzanan alan iki ülkenin ortak gündemini oluşturuyor.

Yunansitan'ın geçen yaz iki Rus diplomatı iadesi, Yunanistan, İsrail ve Kıbrıs'ın üçlü ittifakına katılmak isteyen Washington'da olumlu görüldü.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2018, 10:17