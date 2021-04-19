AB'de krize neden olan protokol değişiyor

Ankara'da, AB Konsey Başkanı Charles Michel ile Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'in arasındaki koltuk krizi, 64 yıllık AB protokolünü değiştiriyor. AB'nin protokolünün yeniden düzenlenmesine başlandı.

1957 tarihinde kurulan AB'de ilk kez bir "Modus vivendi" (Geçici anlaşma) kararı alındı. Buna göre, AB'nin protokol sistemi değiştirilecek ve bir daha benzer sorunların yaşanmaması için, Konsey Başkanı ile Komisyon Başkanı, aynı protokol kurallarına tabii olacak. Ya da bir uygulama geleneği oturtulacak.

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Komisyon, konseye yeni protokol ile ilgili önerilerini sundu. Ancak bunun kabul edilemeyeceği ve komisyonun önerilerinin, konseyi zayıflatacak bazı öğeler içerdiği gerekçesiyle kabul görmedi. Konsey ile komisyon arasında şimdi beş maddelik bu yeni düzenlemenin tartışılacağı açıklandı. Konu ayrıca Avrupa Parlamentosu'nda da tartışılacak.

Öneriler ilk başta reddedilse de karşılıklı diplomatik girişimlerle protokolde değişiklik yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Kaynak: Akşam Gazetesi