AB'den Türkiye'ye dayanışma mesajı
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye'de devam eden yangınlar konusunda yardıma hazır olduklarını bildirdi.
Avrupa 31.07.2021, 22:12 31.07.2021, 22:18
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin yangın felaketiyle ilgili Türkiye ile tam dayanışma içinde olduğunu bildirdi.
Borrell, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Antalya'daki orman yangınlarını söndürme çabalarıyla ilgili görüştüğünü belirtti.
Yüksek Temsilci, "Bu, iklim değişikliği risklerine maruz kalındığını gösterir. Türkiye ile tam dayanışma içindeyiz ve destek sağlamaya hazırız." ifadelerini kullandı.
AB Komisyonu'nun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic de dünkü açıklamasında yangınları endişeyle takip ettiklerini belirterek, "Yardıma hazırız." mesajını paylaşmıştı.
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