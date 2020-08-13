Abdülcemil Kırımoğlu’nun ağabeyi Asan Cemilev bulundu

Rusya tarafından işgal edilen Kırım’da, Kırım Tatarlarının milli lideri, Ukrayna Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu’nun 83 yaşındaki ağabeyi Asan Cemilev’in kaybolduğu haberi gelmişti.
Sosyal medyada yayınlanan kayıp ilanında, Akmescit’in Maryino kasabasında oğlunun evinde olan Asan Cemilev’in saat 11.00 civarında evden çıktığı ve Asan Cemilev’in ara sıra hafıza kaybı yaşadığı belirtilmişti.
83 yaşındaki Asan Cemilev’in bulunduğu ve Kırım’daki evine getirildiği öğrenildi.
Kırım Tatar aktivistler, Cemilev’in bulunduğunu ve evine doğru yola çıktığını bildirdi.
Sevenlerinin Cemilev’e kavuşma anında çekilen sosyal medyada yayınlanan fotoğrafta ordan geçen belediye otobüsünün üzerindeki Ülker reklamı çok güzel bir görüntü oluşturdu.
Kaynak: QHAGüncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2020, 10:44