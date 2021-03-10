AB'nin dokunulmazlıkta çifte standardı

Başta Selahattin Demirtaş olmak üzere HDP’lilerin dokunulmazlığının kaldırılmasına tepki gösteren ve serbest bırakılması için defalarca çağrı yapan Avrupa Parlamentosu (AP) ikiyüzlü siyasetini bir kez daha ortaya koydu. AP, İspanya’dan ayrılmayı savunan Katalonya eski başkanı Carles Puigdemont ile o dönem ayrılıkçı hükümetin Sağlık Bakanı Tori Comin ve eski Eğitim Bakanı Clara Ponsati’nin dokunulmazlığını kaldırdı. İspanya mahkemelerinden kaçarak Ekim 2017’den bu yana Belçika’da yaşayan Puigdemont ile yine AP milletvekili olan iki ayrılıkçı Katalan siyasetçi hakkında parlamentoda yapılan üç ayrı oylamada, 705 sandalyeli mecliste 400’den fazla AP üyesi dokunulmazlıkların kaldırılması için oy verdi. Dokunulmazlıklarının kaldırılması, ayrılıkçı Katalanların Belçika’dan İspanya’ya iadesinin yolunu da açabilecek.

KAYBEDEN AVRUPA

Daha önce de Puigdemont gibi Belçika’ya yerleşen Katalanların iadesini talep eden İspanya’nın oylamadan sonra yeniden iade için girişimde bulunabileceği belirtiliyor. Dokunulmazlıklarının kaldırılmasına karar verilen 3 Katalan milletvekili, 2019’da Avrupa Parlamentosu seçimlerini kazanarak parlamentoya girmiş ve dokunulmazlık elde etmişti. Eski Katalan lider ve iki meslektaşı alınan kararı kınadı. Puigdemont, “Bugün Avrupa Parlamentosu için üzücü bir gün. Dokunulmazlığımızı kaybettik, ancak Avrupa Parlamentosu bundan fazlasını kaybetti ve sonuç olarak Avrupa demokrasisi de” dedi. Adı hiçbir şiddet eylemine karışmadığı halde sırf İspanya’dan ayrılmayı savunduğu için 3 Katalan siyasetçinin dokunulmazlığını kaldıran Avrupa Parlamentosu, demokrasiyi Türkiye söz konusu olunca hatırlıyor.

HER AY YENİ AÇIKLAMA

37 kişinin ölümünden sorumlu tutulan Demirtaş’ın tutuklandığı 4 Kasım 2016’dan bu yana defalarca açıklama yapan, genel kurul kararı alan AP, bu yılın ilk 3 ayında da konuyu gündeminden düşürmedi. 21 Ocak’ta bir grup parlamenter tarafından sunulan karar tasarısı 590 parlamenterin oyuyla kabul edildi. Tasarıda AİHM’nin “hak ihlali” kararı referans gösterilerek Demirtaş’ın “acilen” serbest bırakılması talep edildi. Tasarıda Figen Yüksekdağ’ın da aralarında olduğu terör suçlusu diğer HDP’lilerin de salınması istendi. Şubat ayının başında ise AP’deki farklı gruplara üye çok sayıda parlamenter ortak bir metin imzalayıp Demirtaş’ın serbest bırakılması için çağrı yaptı. İmzacılar arasında eski Türkiye Raportörü Kati Piri’nin de olduğu metinde HDP milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili çalışmalara tepki gösterildi.

Bugün de gündemleri Demirtaş

İkiyüzlü Avrupalı Parlamenterlerin Demirtaş ve HDP’liler hakkındaki son karara bugün imza atması bekleniyor. Bir süredir AP’deki Sosyal Demokrat İşçi Partisi grubu Demirtaş’ın tahliye edilmesi için imza kampanyası başlatmıştı. Kampanyaya Avrupa Konseyi’ne üye 47 ülkenin Avrupa milletvekilleri destek verdi. İmzalar Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi’ne gönderildi. Konseyin kampanyadaki “Demirtaş serbest bırakılsın” talebini bugün karara bağlayabileceği belirtildi.

Yenişafak

Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2021, 07:53