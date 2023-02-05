Açlık grevi yapan anarşist mahkum için protesto yürüyüşleri yapıldı

Cezaevinde sıkı tecrit koşullarında tutulduğu için 100 günü aşkındır açlık grevi yapan 55 yaşındaki Cospito'yla dayanışma ve kamuoyunda "41bis" adıyla bilinen sıkı tecrit koşullarını protesto için ülke genelinde protesto yürüyüşleri yapıldı.

Başkent Roma'nın işlek meydanlarından Vittorio Emanuele 2'den başlayan yürüyüş, geniş güvenlik önlemleri altında Prenestina Caddesi'ne kadar sürdü.

Yaklaşık 800 kişinin katıldığı yürüyüş sırasında göstericiler sık sık meşale yakıp ses bombaları patlattı.

Caddede barikat kurmak isteyen göstericilere güvenlik güçleri müdahale etti. Çıkan küçük çaplı arbedede 2 kişi yaralandı, 3 kişi de gözaltına alındı.

Milano'daki Opera Cezaevi'nde tutulan Cospito için bu kentte de gösteri yapıldığı belirtildi.

Cospito'nun tutulduğu cezaevi yakınlarında bir araya gelip cezaevinin korkularına yaklaşmayı deneyen 200'ü aşkın göstericinin güvenlik güçlerine, basın mensuplarına ve cezaevine taş ve patlayıcı madde attığı bildirildi.

Alfredo Cospito'ya destek için Roma ve Milano'nun yanı sıra Bari ve Cagliari kentlerinde de gösteriler düzenlendi.

- Başbakan Meloni'den "tansiyonu düşürün" çağrısı

Cospito’nun durumu, iktidar ve muhalefet tartışmalara yol açarken, Başbakan Giorgia Meloni, Corriere della Sera gazetesine yazdığı mektupta, anarşistler nedeniyle durumun ciddi şekilde tırmandığını ve bunun farklı sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulundu. Meloni, Cospito konusu sebebiyle kendi partisinin parlamenterleri ve herkesi tonu düşürmeye çağırdığını hatırlattı.

Karıştığı farklı hadiselerde devletin güvenliğine kastetmek suçlamasıyla aldığı mahkumiyet nedeniyle 10 yıldır cezaevinde olan anarşist elebaşı Cospito, cezaevi dışına gönderdiği mesajlarda şiddete teşvik ettiği gerekçesiyle Mayıs 2022'den beri kamuoyunda "41bis" adıyla bilinen yasa çerçevesinde sıkı tecrit altında tutuluyor.

Alfredo Cospito, sıkı tecride alınmasını protesto için 100 günü aşkındır yaptığı açlık grevi nedeniyle 40 kilo kaybetmesinin ardından, avukatlarının talebi ve savcılığın da olur vermesiyle 30 Ocak'ta Sassari'deki cezaevinden Milano'daki Opera cezaevine nakledilmişti.

- Cospito için İtalyan diplomatların araçları ateşe verilmişti

İtalya Dışişleri Bakanlığı, 28 Ocak'ta İspanya'nın Barselona kentindeki İtalyan Başkonsolosluğunun girişinin tahrip edildiğini, Almanya'nın başkenti Berlin'deki büyükelçilikte görevli İtalyan diplomatının aracının kundaklandığını açıklamıştı.

Berlin'dekine benzer bir hadise, 3 Aralık 2022'de Yunanistan'ın başkenti Atina’daki İtalyan Büyükelçiliği başkatibinin aracının ateşe verilmesiyle de yaşanmıştı.

Söz konusu şiddet eylemlerinin, açlık grevi yapan Cospito’nun durumunu protesto maksadıyla anarşist gruplarca yapıldığı belirtilmişti.