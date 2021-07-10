Ada ülkesi aşı olmayanları içeri almayacak

Malta'da son günlerde Covid-19 vaka sayısının artışa geçmesi hükümeti harekete geçirdi. Malta Başbakan Yardımcısı ve Sağlık Bakanı Chris Fearne aşı olmamış ya da aşıları tamamlanmamış kişilerin ada ülkesine 14 Temmuz'dan itibaren kabul edilmeyeceğini açıkladı.

Ülkeye giriş yapacak herkesten aşılarını olduklarına dair resmi olarak tanınmış bir aşı sertifikası sunulması istenecek. Bakan Fearne, sadece Avrupa Birliği ve İngiltere'nin verdiği aşı sertifikalarının kabul edileceğini söyledi. Bu da ABD vatandaşları ile diğer ülke vatandaşlarının ülkeye girişinin yasaklanacağı anlamına geliyor.

İngilizce dil kursları kapılarını kapatıyor

Fearne, "Avrupa’da bu adımı atan ilk ülke olacağız. Şimdilik yeniden açılma planımızı değiştirmiyoruz ancak, bilim bu konuda adım atmamızı tavsiye ederse bunu yapacağız" ifadelerini kullandı.

Hükümetin bu adımından önce adaya Avrupa Birliği'nden, Amerika Birleşik Devletleri'nden ve diğer ülkelerden tam olarak aşılarını olmuş ya da negatif PCR testi yaptırmış kişiler kabul ediliyordu.

Fearne, ülkesinde son günlerdeki vaka artışının büyük kısmının denizaşırı seyahatlerle bağlantılı olduğunu, ayrıca İngilizce dil okullarındaki vakalarda da artışın dikkat çektiğini söyledi.

Fearne, 9 dil okulundan vakaların rapor edildiğini bu nedenle 14 Temmuz'dan itibaren bu dil okullarının faaliyetlerinin de durdurulacağını belirtti.

Söz konusu tedbirler, Malta’da vaka sayısının son 10 günde hızla yükselmesinin ardından alındı. Ülkede son 24 saatte 96 yeni vaka tespit edilirken, son 4 gündür vaka sayısının 2 kat hızla yükseldiği kaydedildi.

Kaynak: Euronews