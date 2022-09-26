Adalara silahları Yunanistan'ın suç ortağı ABD gönderdi

Yunanistan'ın uluslararası hukuka aykırı şekilde Ege'deki Gayri Askeri Statüdeki Adalar'a (GASA) zırhlı araç sevk ettiği anlar ortaya çıktı. Çıkarma gemilerinin Midilli ve Sisam'a özellikle ABD tarafından hibe edilen askeri araçları sevk etmesi dikkati çekti. Yunanistan'ın Gayri Askeri Statüdeki Adalar'a yönelik uluslararası hukuku çiğneyen faaliyetleri görüntülendi.

İKİ ÇIKARMA GEMİSİYLE GETİRİLDİ

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ege'de görev uçuşu icra eden Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait İHA'lar bir hareketlilik tespit ederek, Yunanistan'a ait iki çıkarma gemisinin Midilli ve Sisam'a seyir halinde olduğunu belirledi. Söz konusu gemilerin GASA statüsündeki Midilli'ye 23, Sisam'a ise 18 taktik tekerlekli zırhlı araç sevkiyatı gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

DEDEAĞAÇ’TAN ADALARA

Zırhlı araçların ABD tarafından Dedeağaç Limanı'na gönderilen araçlardan olması dikkati çekti. Güvenlik kaynakları, 18 Eylül ve 21 Eylül'de yaşanan bu olayları Yunanistan'ın Türkiye'ye yakın adaları silahlandırmaya ve GASA statüsünü ihlal etmeye devam ettiğinin en açık göstergesi olarak nitelendirdi.

BU SALDIRGAN EYLEM KABUL EDİLEMEZ

GASA'lara özellikle ABD tarafından hibe edilen silahların yerleştirilmeye çalışıldığını ifade eden kaynaklar, yapılan diyalog ve iyi komşuluk çağrılarına karşı NATO'da müttefik olan Yunanistan'ın uluslararası hukuk ve müttefiklik ruhuna aykırı bu saldırgan eylemlerini "asla kabul edilemez" olarak değerlendirdi. Yunanistan'ın bu iki adanın gayri askeri statüsünü uzun yıllardır ihlal ettiğini, buralara silah konuşlandırdığını vurgulayan güvenlik kaynakları, bu son sevkiyatlarla da ABD'nin hibe ettiği taktik tekerlekli zırhlı araçlarla bu adalardaki araçların bazılarını değiştirdiğine dikkati çekti.

SİLAHLARI SUÇ ORTAĞI ABD GÖNDERDİ

Türkiye'nin sorunların diyalog ve uluslararası hukuk kapsamında çözüme ulaşmasına yönelik çabalarının yanı sıra çözüm için bir araya gelinmesine yönelik davetlerini hatırlatan kaynaklar, "Yunanistan'ın tüm davetlere karşılık toplantılara dahi katılmaması ve bu tarz provokasyonları yapması tansiyonu kimin artırdığının, kimin uzlaşmaz, saldırgan ve hukuksuz faaliyetler içinde olduğunun açık göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

‘Gözümüz üzerinizde’ mesajı verdik

Yunanistan’ın ABD için bir üs haline geldiğini belirten ANKASAM Türk Dış Politikası ve Uluslararası Güvenlik Danışmanı Dr. Emre Ozan, “Yunanistan adaları silahlandırması yeni bir şey değil ama burada önemli olan Türkiye’nin verdiği mesaj. Türkiye, her şeyi takip ettiğini ve belgelediğini yanı zamanda takipçisi olduğunu göstermesi açısından önemli” dedi. Amerika’nın son dönemde özellikle Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta, Ukrayna’ya silah gönderirken Yunanistan’ı kullandığını belirten Ozan, “Yunanistan burada bir üs haline geldi ABD için. Türkiye bir de Boğazları kapattığı için Ukrayna’ya gidecek askeri yardımlar buradan geçemiyor” diye konuştu.

Türk İHA’ları Atina’yı korkuttu

Midilli ve Sisam adalarına ABD tarafından hibe edilen askeri araçları sevk ettiği anların Türk İHA'ları tarafından görüntülenmesi Yunan medyasında da gündem oldu. Ta Nea Gazetesi, "Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait insansız hava araçları, Atina'nın Midilli'ye 23, Samos'a 18 zırhlı araç gönderdiğini tespit etti" ifadesini kullanırken Kathimerini Gazetesi ise "Türk tarafı, Yunanistan'ın Midilli ve Samos'u silahlandırarak uluslararası hukuku ihlal ettiğini gösteren bir İHA görüntülerini yayınlayarak bir başka gerginliğe kapı aralıyor" değerlendirmesinde bulundu.

‘TCG Anadolu’yu vururuz’ tehdidi

Türkiye’nin milli ve yerli silahlarının korkuttuğu Yunanistan, kendi kamuoyuna farklı yalan haberler servis ederek, askeri gücünün Türkiye’nin üstünde olduğunu göstermeye çalışıyor. Hava, kara ve denizde Türkiye’nin elindeki silahlara karşı herhangi bir üretim yapamayan Yunan yönetimi, ABD ve Fransa tarafından verilen ikinci el silahlarla Türkiye’yi tehdit etmeye çalışıyor. Yunan basını, bu tehditleri daha üst perdeye taşıyarak Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olacak olan TCG Anadolu’yu denizaltılarla batırılabileceğini yazdı. Directus adlı internet sitesinde yer alan haberde şu ifadeler kullanıldı: “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya yolunda Tuzla'da yapımı devam eden TCG Anadolu gemisini havadan inceledi. TCG Anadolu, hava ve deniz kuvvetlerimiz için kolay bir hedef."