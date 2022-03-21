AFAD, Lviv'de sıcak yemek dağıtıyor

Rusya’nın Ukrayna saldırısı milyonlarca insanı göçe zorladı. Ülkeden ayrılmak isteyenlerin birçoğunun toplandığı en önemli merkez ise, batıdaki Lviv kenti oldu.

Çatışma ortamı ve soğuk havanın getirdiği zorluklarla mücadele eden Ukraynalılara Türkiye yardım elini uzatıyor.

Bugüne kadar bir çok insani yardım malzemesi bölgeye ulaştırıldı. AFAD da sosyal medya hesabından yapılan son desteği paylaştı.

Paylaşımda, "Ülkemizin yardım elini Ukrayna halkına ulaştıran mobil mutfak tırımız, Lviv bölgesinde sıcak yemek dağıtımına başladı" denildi.

AFAD'ın mutfak tırı, Lviv Veterinerlik Fakültesi Barınma Merkezi'nde sıcak yemek hizmetini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.