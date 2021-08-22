Afganistan'dan tahliye edilen 83 kişi daha Ukrayna'ya ulaştı
Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 31'i Ukraynalı 83 kişiyi daha Afganistan'dan tahliye ettiklerini duyurdu.
Avrupa 22.08.2021, 10:53
Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, vatandaşlarını Afganistan'dan getirmeye devam ettiklerini belirtti.
Devlet Başkanı Zelenskiy, 31'i Ukrayna vatandaşı 83 kişinin sabah saatlerinde askeri uçakla Kabil'den Kiev'e getirildiğini ifade etti.
Ukrayna, 16 Ağustos'ta Afganistan'dan 8'i Ukraynalı 80 kişiyi uçakla ülkeye getirdiklerini duyurmuştu.
AA
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