Afganistan Konferansı 'Talibanla barış' sözüyle bitti

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde, BM ile Afgan ve İsviçre hükümetlerinin ev sahipliğinde düzenlenen "Afganistan Konferansı" sona erdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Afganistan Özel Temsilcisi Tadamiçi Yamamoto, konferansın ardından düzenlediği basın toplantısında, Afganistan'a yönelik şimdiye kadar yapılmış en kapsamlı konferanslardan birine tanıklık ettiklerini söyledi.

Yamamoto, Taliban'ın barış için görüşmeye her zamankinden daha istekli ama barış için önceliklerinin uluslararası güçlerin ülkeyi terk etmesi olduğunu aktardı.

Uluslararası toplumun ülkedeki çatışmaların sonlandırılması için Afgan hükümeti ve Taliban arasında doğrudan barış görüşmeleri yapılmasını arzuladığını vurgulayan Yamamoto, "Herkes, Taliban'ın hükümetle doğrudan görüşmeler yapması için çalışıyor." dedi.

Taliban'a barış çağrısı

Afgan Ulusal Güvenlik Danışmanı Hamdullah Mohib, barış görüşmelerinin başlaması için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını, müzakerelere başlanılmasının artık Taliban'ın inisiyatifinde olduğunu söyledi.

Afganistan'ın eski Washington Büyükelçisi Mohib, Taliban ile barış anlaşması imzalanması durumunda bile anlaşmanın uygulamaya konulmasının birkaç yıl alacağına işaret etti.

Mohib, Taliban'ın artık eski gücünde olmadığını ve dış destek alamadığına da dikkati çekerek, Afgan hükümetinin barış taahhüdüne sadık kalacağını kaydetti.

Öte yandan, BM tarafından daha önce basın toplantısına katılacağı açıklanan Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani'nin, ülkesinde bugün meydana gelen terör saldırılardan dolayı toplantıya katılamadığı öğrenildi.

Gani, konferansta bugün yaptığı konuşmada, Taliban ile barış müzakerelerini yürütmek için 12 kişiden oluşan "güçlü" bir heyet kurduklarını açıklamıştı.

Cenevre'de iki gün süren Afganistan Konferansı'nda Türkiye'yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran temsil etti.

Konferansın ilk gününde ülkedeki sorunlara ilişkin açılış konuşmaları ve paneller düzenlenmiş, ikinci ve son gününde ise 70'ten fazla ülkeden gelen katılımcılarla "Bakanlar Konferansı" gerçekleştirilmişti.

AA