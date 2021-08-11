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Afganlar sınır dışı edilmeyecek

Almanya'da alınan yeni kararla Afganistan'ın içinde bulunduğu şiddet ortamı nedeniyle ülkede bulunan Afganlar için şimdilik sınır dışı uygulamasının yapılmayacağı açıklandı.

Avrupa 11.08.2021, 20:17
Afganlar sınır dışı edilmeyecek

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Steve Alter, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İçişleri Bakanı Afganistan'ın güvenlik durumundaki mevcut gelişmeler nedeniyle şu an için sınır dışı uygulamasını askıya aldı." ifadesini kullandı.

Almanya bir süredir iltica müracaatları reddedilen Afgan sığınmacıları ülkelerine sınır dışı ediyordu.

Kaynak: AA
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#Almanya #Afganlar #sınır dışı
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