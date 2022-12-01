AGİT Bakanlar Konseyi Toplantısı Polonya'nın ev sahipliğinde başladı

Dönem başkanlığını Polonya'nın yürüttüğü, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Bakanlar Konseyi Toplantısı başladı.

Başkent Varşova'ya yaklaşık 140 kilometre uzaklıkta bulunan Lodz şehrinde düzenlenen konferans 2 gün sürecek.

Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, AGİT Dönem Başkanı sıfatıyla meslektaşlarını kapıda karşıladı.

Öte yandan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı 29. Bakanlar Konseyi'ne katılmak üzere Lodz'a geldi.

Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve AGİT Genel Sekreteri Helga Schmid ile ikili görüşmeler yaptı.