AİHM Demirtaş'ın serbest bırakılmasına karar verdi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuna ilişkin makul sürede yargılanmadığını savunarak serbest bırakılmasını istedi.

Mahkeme'nin kararında yargılama öncesi uzun tutukluluk süresinin Türkiye'deki yargı sistemiyle bağdaşmadığı belirtildi. Tutukluluğa son verilmesini talep eden AİHM, ilk kez Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 18. maddesini ihlal ettiğini de karara bağladı. Mahkeme; uzun tutukluluk, seçilme hakkı ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşme’nin 18. maddesinin (yetkisiz amaçlar için kısıtlamalar) ihlal edildiğine karar verdi.

Karara göre Türkiye 10 bin euro manevi tazminat ile 15 bin euro yargılama gideri ödeyecek

Kaynak: Ajanslar

Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2018, 12:24