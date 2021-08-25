AİHM'den Fransız itfaiyecilere ret

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Fransız itfaiye erlerinin Kovid-19 zorunlu aşı uygulamasına karşı dava başvurusunu reddetti. Mahkeme ret kararına ilişkin gerekçesinde şikayetin faaliyet alanının dışına çıktığını belirtti.

Ancak mahkeme ret kararının, zorunlu aşılamanın itfaiyecilerde "geri dönülmez hasara karşı gerçek bir risk" oluşturması durumunda gelecekte yapacakları bir başvuruyu engellemeyeceğini kaydetti.

670'ten fazla profesyonel ve gönüllü itfaiyeci yaptıkları başvuruda, zorunlu aşıların mahremiyet haklarını ihlal ettiği belirtmişti. Davayı mahkemeye taşıyan SUD SDIS sendikası mahkemenin kararını "son derece büyük bir hayal kırıklığı" olarak niteledi.

Sendika ulusal sekreteri Rémy Chabbouh AFP'ye yaptığı açıklamada mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti. Chabbouh meslektaşlarının büyük bir çoğunluğunun zorunlu aşılama sebebiyle radikalleşeceğine dair korkusunu dile getirdi.

Kaynak: Euronews