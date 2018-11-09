AİHM'ye saldıran PKK'lılar hapse gönderildi

Fransa'nın Strazburg şehrinde düzenlenen bir eylem sırasında taşkınlık yaparak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Avrupa Konseyi'ne saldıran 11 PKK yandaşına hapis cezası verildi. Edinilen bilgiye göre, gözaltı sürelerinin sona ermesiyle 11 PKK yandaşı acil yargılama usulüyle mahkemeye çıkarıldı.

Strazburg Mahkemesi, gösteri sırasında polise, çevredekilere taş ve tehlikeli madde attığı belirlenen bir kişiye 2 ay kesinleşmiş hapis cezası vererek derhal cezaevine gönderilmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca bu kişiye 2 yıl Fransa sınırları dışına çıkma yasağı getirdi.

Gözaltına alınanlardan 8'ine 4 ay ertelenmiş hapis cezası verilirken suçunu kabul eden bir PKK yanlısı ise 3 ay hapse mahkum edildi.

Yargılanan PKK yandaşlarından biri ise serbest bırakıldı.

Strazburg'da salı günü terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın tutukluluk şartlarını protesto etmek amacıyla Avrupa Konseyi önünde gösteri düzenleyen PKK yandaşları taşkınlık yaparak çevreye saldırmıştı.

PKK yandaşları AİHM ve Avrupa Konseyi'ne saldırdı: 14 gözaltı

Güvenlik güçlerinin Avrupa Konseyi ve AİHM binalarının bulunduğu caddeyi trafiğe kapattığı gösteride bir grup, Konsey ve Mahkeme binalarına doğru yürüyüşe geçerek AİHM binasına zorla girmiş ve burada gözaltına alınmıştı.

Polisin cop ve göz yaşartıcı gazlarla müdahale ettiği gösteri sırasında bölgedeki tramvay ve otobüs seferleri de iptal edilmişti.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2018, 07:30