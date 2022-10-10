Air France ve Airbus yargılanacak

Uçak kazası sonucu 228 kişi yaşamını yitirmişti. Konserden dönen dünyaca ünlü Türk arp sanatçısı Ceren Necipoğlu, bu kazada hayatını kaybedenler arasındaydı.

İki şirket, pilot eğitimi ve kazadan sonraki aylarda dünya genelinde Airbus yolcu uçaklarında hızla değiştirilen arızalı hız izleme sondası üretimi nedeniyle suçlanıyor.

Rio de Janeiro’dan kalkan “AF 447” sefer sayılı uçak, Atlantik Okyanusu üzerinde şiddetli bir türbülansa girmesi sonucu 1 Haziran 2009 tarihinde düşmüştü.

Airbus şirketinin “A330” model yolcu uçağı 12 kabin memuruyla birlikte 216 yolcu taşıyordu. Bu dram, Airbus şirketi tarihinin en fazla ölüme yol açan uçak kazası olarak tarihe geçmişti.

Kaynak: Euronews