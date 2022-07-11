AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret etti

Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç'in kabri başında dua eden Kurtulmuş'a AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Türkiye-Bosna Hersek Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Refik Özen ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan eşlik etti.

Kurtulmuş, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da Temmuz 1995'te işlenen soykırımın 27. yılında eski akümülatör fabrikasında düzenlenen anma ve cenaze törenine katıldı.